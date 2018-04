Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 1997 so se košarkarji Olimpije pod vodstvom Zmaga Sagadina po zmagi nad Stefanelom v tretji tekmi četrtfinala evrolige s 77:61, s 17 točkami je blestel takratni mladi as slovenske košarke Marko Milić, uvrstili na zaključni turnir najboljše evropske četverice v Rim. Tam je Olimpija v polfinalu izgubila proti poznejšemu evropskemu prvaku Olympiacosu in v tekmi za tretje mesto premagala francoski Asvel. S tem je dosegla enega izmed največjih uspehov v zgodovini slovenske košarke.

Zgodilo se je še ...

Leta 1975 je Rus Anatolij Karpov postal najmlajši svetovni šahovski prvak, potem ko je Bobby Fischer odklonil branjenje naslova. Star je bil 23 let.

Leta 2001 je slovenska atletinja Brigita Bukovec sporočila, da zaradi nosečnosti začasno prekinja svojo športno pot. Pozneje se je izkazalo, da se je dobitnica srebrne olimpijske medalje iz Atlante 1996 takrat tudi dokončno upokojila. Na atletske steze se namreč ni več vrnila.

Leta 2006 je v 85. letu umrl nekdanji dolgoletni nogometaš in tudi trener Milana Cesare Maldini. Z njim je bil kot igralec štirikrat italijanski prvak, kot trener pa je Milančane popeljal tudi do naslova evropskega pokala pokalnih zmagovalcev leta 1963.

Leta 2008 je umrl nekdanji mladi hrvaški nogometni reprezentant Hrvoje Čustić, ki je imel vsega 24 let. Umrl je za posledicami udarca v glavo, ki ga je dobil na tekmi hrvaškega prvenstva med Zadrom in Cibalie. Takratni nogometaš Zadra je na domačem štadionu v Stanovih po enem izmed prekrškov nasprotnik z glavo udaril ob zid, ki je bil preblizu nogometnega igrišča.

Rodili so se …

1914 – nekdanji kanadski hokejist Ray Getliffe

1928 - nekdanji ameriški košarkar in trener Earl Lloyd

1945 – nekdanji ameriški hokejist Bernie Parent

1948 – nekdanji nemški nogometaš Hans-Georg Schwarzenbeck

1953 – nekdanji ameriški boksar James Smith

1967 – nekdanji ameriški košarkar Pervis llison

1967 – nekdanji kanadski hokejist Brent Gilchrist

1971 – nekdanja ameriška alpska smučarka Picabo Street

1971 – nekdanji latvijski nogometaš Vitalijs Astafjevs

1972 – nekdanja francoska teniška igralka Sandrine Testud

1975 – nekdanji ameriški hokejist Shawn Bates

1976 – nekdanji francoski teniški igralec Nicolas Escude

1981 – nekdanji ameriški košarkar DeShawn Stevenson

1983 – angleški nogometaš Ben Foster

1983 – nekdanji kanadski hokejist Stephen Weiss

1983 – argentinski nogometaš Maxi Lopez

1987 – britanski atlet, tekač Martyn Rooney

1988 – nizozemski nogometaš Tim Krul

1990 – grški nogometaš Sotiris Ninis

1992 – ruska plavalka Julija Jefimova

1996 – japonska teniška igralka Mayo Hibi