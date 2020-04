Brez sprememb: Tokio 2020

Čeprav so organizatorji že določili nov datum olimpijskih iger, in sicer 23. 7.–8. 8. 2021, pa se bo osrednji športni dogodek na Japonskem prihodnje leto oglaševal kot Tokio 2020. Hkrati pa seveda kot igre 32. olimpijade, čeprav bodo to šele 29. olimpijske igre.

Nemalo dela čaka vse svetovne panožne zveze v prihodnjem obdobju, saj tekmovalnih urnikov ne spreminjajo le za tekoče "koronaleto", temveč tudi za leto 2021, v katerega so se preselile olimpijske igre. Spomnimo, kar 23 svetovnih prvenstev v olimpijskih športih je predvidenih za leto 2021, ob tem pa še niz celinskih prvenstev in drugih tekmovanj, ki niso usklajena z OI.

Še več dela in predvsem vloženih dodatnih finančnih sredstev čaka japonske organizatorje, ki morajo poskrbeti, da bodo tudi leto po prvotno predvidenem spektaklu na voljo vsi objekti, olimpijska vas, ki bi morala nato zaživeti kot nova soseska prestolnice, pa hoteli za novinarje in goste …

Vsaj eno zagato pa so v deželi vzhajajočega sonca že rešili. Kaj storiti z vsemi majicami, maskotami, značkami in drugimi materiali transparenti, ki olimpijske objekte obarvajo v enotne barve, jasno, vse našteto z letnico 2020? Nič. Olimpijske igre prihodnje leto bodo označene in oglaševane kot Tokio 2020. Tudi logotip iger ostaja nespremenjen. Odločitev so že podprli tako japonski organizatorji kot tudi MOK.

"Olimpijske igre so upanje. Olimpijski plamen je luč na koncu predora," odločitev, da bodo olimpijske igre leta 2021 v resnici Tokio 2020, pojasnjujejo pri Mednarodnem olimpijske komiteju. Enako velja tudi za paraolimpijske igre.

Trgovine z olimpijskimi izdelki se ne bodo znašle v zagati. Tudi prihodnje leto bodo v njih prodajali izdelke z napisom Tokio 2020. Foto: Reuters

Da so s to potezo prihranili kar nekaj evrov tudi nacionalnim olimpijskim komitejem, priznavajo tudi v Sloveniji. "Seveda, celotna grafična podoba je bila usmerjena v leto 2020. Pripravili smo veliko opreme in drugega gradiva, tako za reprezentanco kot za slovensko hišo, zato seveda podpiramo Tokio 2020 tudi v letu 2021," pravi predstavnik za stike z javnostmi pri OKS Brane Dmitrovič.

Na ta način si je lahko oddahnil tudi 30-letni paragvajski atlet Derlys Ayala. Potem ko je izpolnil olimpijsko normo za nastop na maratonu, si je dal na nogo vtetovirati zapis "Tokio 2020". Pred dnevi se je na socialnih omrežjih pošalil na svoj račun in spraševal, kako bi lahko spremenil številko. Zdaj te dileme ne bo imel.

Igre 32. olimpijade bodo šele 29. olimpijske igre Leta 2021 bo uradni naziv Tokia 2020 sicer igre 32. olimpijade. Zaradi slovenskega slovarskega enačenja pojmov, ki sta v športni terminologiji različna (olimpijske igre so dogodek, olimpijada pa le štiriletno obdobje), se posledično marsikje srečamo z napačnim zapisom, da gre za 32. olimpijske igre. A če je to res tako, zakaj do zdaj ni bilo organiziranih 31 olimpijskih iger, temveč vsega 28?



Olimpijada kot poimenovanje za obdobje štirih let, katerih ločnica so olimpijske igre, sicer izhaja še iz antične Grčije.



Jezikoslovna zagata pa vsake štiri leta postreže tudi s težavami pri številčenju največjega športnega tekmovanja. Ker v letih 1916, 1940, 1944 zaradi obeh svetovnih vojn olimpijskih iger ni bilo, olimpijade pa so nemoteno "tekle" naprej, je bilo do zdaj le 28 iger. Naslednje v Tokiu bodo torej 29., a po drugi strani igre 32. olimpijade.

