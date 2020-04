Olimpijski ogenj Tokio 2020 ni več na ogled javnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpijski ogenj za olimpijske igre Tokio 2020, ki so jih morali zaradi pandemije novega koronavirusa prestaviti na naslednje leto, ni več na ogled javnosti v Fukushimi, so sporočili japonski organizatorji OI, ki sedaj delajo od doma. Japonski premier Shinzo Abe je namreč v torek razglasil izredne razmere, ki so začele veljati danes.