V italijanskem prvenstvu so odigrali 21 od skupno 32 tekem, sezona pa se je ta teden zaradi pandemije koronavirusa končala. Pri naših sosedih je kot član Trevisa igral tudi Aleksej Nikolić. S klubom je prišel do osmih zmag in trinajstih porazov, kar je zadostovalo za 13. mesto – od končnice je bil oddaljen le tri zmage. Njegovo povprečje je bilo 10,8 točke, skoraj pet asistenc in štiri skoke v 29 minutah igre.

Prav vse športnike, ki so bili v tujini, vprašamo, ali so se vrnili v domovino in kaj v času koronavirusa počnejo. Kako je z vami?

V Slovenijo sem prišel 11. marca. Zadnji vlak sem še ujel, da sem prišel nazaj. Potem so začeli zapirati meje. Sicer pa skušam vzdrževati kondicijo, kaj drugega se tako ali tako ne da.

Potreboval je minute in jih dobil. Foto: Vid Ponikvar Kot posojen košarkar Partizana ste igrali v Italiji za Treviso. Sicer v okolici Benetk ni žarišča koronavirusa v Italiji, pa vseeno povejte, kako ste vse skupaj dojemali?

V Trevisu ni bilo čutiti prevelike panike. Tudi, ko so začeli uvajati pravila in ukrepe, so se ljudje držali tega. Niso pa delali prevelike drame. Ko je šlo izpod nadzora, pa so ljudje začeli jemati stvari resno. V Trevisu prevelike panike ni bilo, zato pa je bilo povsem drugače v Bergamu, Milanu, Brescii … V teh predelih se še kar drži. Kakšnih posebnih navodil s strani kluba takrat nismo imeli. Standardne stvari, kot so v veljavi tudi pri nas. Umivanje rok, zaščitne maske …

Kdaj ste se zavedali, da gre pri koronavirusu zares?

Odšli smo na tekmo v Pesaru, in sicer en dan prej. Isti dan smo se obrnili, ker so nam dejali, da se ne bomo mogli več vrniti, ker bo karantena. Dejali so, da je to rdeča cona. Takoj smo se vrnili. Če bi ostali, se ne bi več mogli in bi morali tam ostati v 14 dnevni karanteni. Po tem smo malce še trenirali doma, nakar so nam tudi to zaprli. Ko je prišlo do tega ukrepa, sem se odločil, da odidem domov. V Sloveniji je bilo takrat še normalno stanje. Nato so tudi pri nas začeli uvajati ukrepe in zapirati.

Ali imate v središču izbruha koronavirusa kakšne kolege, ki so vam opisali, kaj se dogaja?

Prav dan pred tekmo s Pesarom sva se z mojim nekdanjim soigralcem Vaso Pušico zmenila, da se dobiva na pijači. Tako za pet minut, vendar do snidenja razumljivo ni prišlo. Sicer od tam nimam nobenih informacij. Iz Bologne denimo le, da so v njihovo mesto pošiljali paciente iz Milana, ker v bolnišnicah niso imeli prostora. Grozljive informacije, grozljive scene. Čakali smo, da bi se umirilo, a se je le nadaljevalo in stopnjevalo.

Ali so vam v klubu po odhodu dali kakšna navodila, kaj morate doma početi, če bi se prvenstvo morda le nadaljevalo?

Program smo dobili za vzdrževanje kondicije in dejali, naj skušamo biti čim bolj pripravljeni, če bomo morali nadaljevati sezono. Po pogovorih s soigralci smo vsi kar pridno delali. Jasno toliko, kolikor smo sploh lahko. A smo imeli vsi v mislih, da zaključka sezone ne bo.

Foto: Sportida V tem tednu so se v Italiji odločili, da košarkarskega prvenstva ne izpeljejo do konca. Kako ste vi sprejeli to odločitev?

Po mojem mnenju je bilo to odločitev za pričakovati. Razumem vodstvo lige, zakaj je želelo sicer nadaljevati. Velika izguba denarja, sponzorjev ... To govorim laično, saj se ne spoznam na to. A se je zaradi koronavirusa vse ustavilo. Delikatna situacija. Vprašanje, kaj bo naprej. Iz zdravstvenega vidika je bila ta poteza logična.

Kako ste sicer zadovoljni s sezono? Bistveno več časa ste preživeli na parketu.

S sezono sem zadovoljen. Dobil sem te minute, ki so mi bile potrebne. Prevzemal sem tudi večjo odgovornost kot prvi organizator igre. Mislim, da sem dokazal, da lahko igram. S prikazanim sem zadovoljen. Včasih je bilo bolje, včasih slabše, ker sem imel nevšečnosti z manjšimi poškodbami. A so te sestavni del šport. Generalno gledano se je moja igra dvignila. Tudi klub je deloval na dosti visoki ravni za prvo sezono v italijanski prvi ligi. Iz tega vidika jih moram zelo pohvaliti in se zahvaliti za zaupanje.

Te minute ste potrebovali potrebovali kot sahara vodo.

To mi je manjkalo, da dobim glavne minute, ko se tekma lomi. Da takrat sprejemam odločitve. Saj sem tudi prej že, vendar tu konstantno, kar je povsem drugače. To je tiso, kar mi je manjkalo. Sebi sem dokazal, da lahko. Upam, da tudi drugim. Daleč, da bi bilo perfektno, a napredek je bil storjen.

S Partizanom je sicer še vedno vezan za dve leti. Foto: Vid Ponikvar Ali so vam Italijani plačali vse ali bo zaradi koronavirusa kaj primanjkljaja?

Še ne vem. Moram se še slišati z njimi, da se uskladimo, kar se tega tiče. Ne vem kaj in kako. Novo je.

V Italiji ste igrali kot posojen košarkar Partizana, s katerim imate še pogodbo. Kako zdaj naprej?

Vrnitev v Partizan in bom videl, kaj se bo zgodilo. Na hitro sem se slišal z ljudmi iz Partizana. Rekli so, da se bomo slišali. Zdaj je pandemija koronavirusa v ospredju. Ne vem, kaj bo. S Partizanom imam še dve leti pogodbe.

Kako težko pa vam je, ker ne morete metati žoge na koš? Verjetno igrišča doma nimate?

Ne nimam. Imamo pa v Postojni toliko igrišč, a ne moremo trenirati. Tega se moramo držati.

Ali imate že načrt, kaj boste v bližnji prihodnosti sploh počeli?

Kar se treninga tiče, je načrt, da se regeneriram. Sicer smo že mesec brez treninga, a sem vseeno ohranjal kondicijo. Zdaj, ko je uradno konec prvenstva, se bom najprej regeneriral in potem videl naprej kako s treningi, da bom dobro pripravljen na naslednjo sezono. Za ostalo ne moreš načrtovati, ker nihče ne ve, kaj bo naslednji teden. Kaj šele čez mesec in tako naprej.