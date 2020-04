Povod za prekinitev lige Rudy Gobert in vsi preostali košarkarji iz lige NBA, ki so bili pozitivni na testu za novi koronavirus, so že ozdraveli. Nihče se ni soočil s hujšo obliko bolezni. A ker ZDA (365 tisoč pozitivnih testov, skoraj 11 tisoč mrtvih) drvijo v vse hujšo krizo, v kateri je na preizkušnji tudi tamkajšnji zdravstveni sistem, se zdi oživitev športnega vrveža še krepko oddaljena. To je v ponedeljek zvečer za več medijev, med drugim TNT in ESPN, izjavil prvi mož lige NBA Adam Silver.

Po besedah komisarja lige odločitve o tem, kdaj bi se lahko tekmovanje, ki je bilo uradno prekinjeno 11. marca, nadaljevalo, vsaj do prvega maja zanesljivo ne gre pričakovati. "Ne trdim, da bomo takrat vedeli, kako in kaj. Želim poudariti le, da do takrat prav gotovo ne bomo sprejeli še nobene odločitve," zagotavlja 57-letni poslovnež, ki je o krizi ob koncu tedna prek telefonske konference govoril tudi s predsednikom Donaldom Trupom in šefi preostalih večjih poklicnih lig.

Goran Dragić bi z Miamijem ob skrajšani sezoni naletel na Indiano. Foto: Reuters

Silver pravi, da je v tem trenutku tudi nemogoče napovedati, ali se bo sezona 2019/20 sploh nadaljevala in končala. "Zdi se mi, da danes vemo celo manj kot pred štirimi tedni, ko smo prekinili ligo. Zbiramo mnenja strokovnjakov. Kot razumem, se virus širi hitreje od pričakovanj, zato bomo morda hitreje tudi na vrhuncu. Seveda pa na podlagi tega ne moremo soditi, ali se bo liga nadaljevala spomladi ali poleti," pravi Silver, ki se dobro zaveda tudi velikih denarnih izgub, skrbi pa ga tudi usoda "55 tisoč delovnih mest, kolikor jih ustvari liga NBA."

Kljub negotovosti je na mizi več scenarijev za morebitno nadaljevanje sezone 2019/20. Najbolj pogosto se omenja predčasen zaključek rednega dela, kar pomeni, da bi upoštevali dosedanje rezultate in na podlagi lestvic določili potnike v končnico. Ta bi se nato brez gledalcev, a ob neposrednih televizijskih prenosih, igrala v karantenskem balonu v Las Vegasu. Po tem scenariju bi se v igralniški Meki v Nevadi znašli tudi Goran Dragić z Miamijem (4. mesto vzhodne konference), Vlatko Čančar in Denver (3. mesto zahodne konference) ter Luka Dončić z Dallasom (7. mesto).

Organizacija takšnega tekmovanja bi ob skrbi za popolno varnost predstavljala velikanski zalogaj. Razmišljanje v tej smeri pa potrjujejo aktivnosti vodstva lige NBA in članov igralskega sindikata, ki si prizadevajo poiskati sistemsko rešitev za nadzor in testiranja vseh udeležencev. Kot poroča ESPN, želijo odgovorni pridobiti "ekspresne teste", s katerimi bi pred vstopom v dvorano pri vsakem košarkarju, članu štaba ali odgovornem za organizacijo in televizijski prenos opravili preizkus okužbe z novim koronavirusom. Rezultate bi dobili v nekaj minutah.