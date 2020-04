Pisalo se je leto 1997, ko je bila pri takrat 20-letnem Marku Miliću želja zaigrati v ligi NBA tako močna, da ni poslušal nasveta Zmaga Sagadina, naj še sezono ostane v Evropi.

Šestindvajseti november 1997 bo za vse večne čase zapisan v zgodovino slovenske košarke. Takrat je Air Milko v dresu Phoenix Suns kot prvi Slovenec zaigral v družbi najboljših in na tej tekmi vpisal tudi prvi slovenski točki.

Oral je ledino za naslednje košarkarje, ki so se odločili za polet onkraj luže. Zadnji, enajsti se je za ta korak odločil Vlatko Čančar kot član Denver Nuggets.

Skupna statistika slovenskih košarkarjev v ligi NBA

Košarkar Točke Tekme Minute Skoki Asistence Blokade Ukr. žoge Izg. žoge Goran Dragić 11172 847 23632 2592 4034 153 817 1900 Beno Udrih 7188 884 18783 1766 2922 72 593 1218 Rašo Nesterović 5772 875 19087 4372 874 983 343 788 Saša Vujačić 3418 646 9860 1200 790 42 365 365 Luka Dončić 3075 126 4117 1065 899 35 136 271 Primož Brezec 2461 346 6217 1330 179 134 70 274 Boštjan Nachbar 2385 335 5950 877 303 85 143 300 Marko Milić 112 46 220 31 14 1 14 27 Uroš Slokar 38 20 72 14 1 2 1 9 Zoran Dragić 28 16 75 5 4 0 2 5 Vlatko Čančar 17 14 45 10 3 1 1 1

Udrih in Vujačić s po dvema, Nesterović z enim naslovom, Dragić prvi na All-Star ...

Najdaljši staž med vsemi v ligi NBA ima Beno Udrih, ki je v ZDA kot košarkar preživel 13 let – Goran Dragić, ki je kot prvi Slovenec zaigral na tekmi All-Star, je na dobri poti, da ga kmalu dohiti in prehiti, saj za njim zaostaja le za eno sezono.

Udrih ima najlepše spomine na obdobje v San Antoniu, s katerim je osvojil dva naslova prvaka lige NBA. Prvič mu je to uspelo leta 2005, ko sta z Rašem Nesterovićem spisala novo poglavje slovenske košarkarske zgodovine. Kot prva Slovenca sta se pohvalila s šampionskima prstanoma.

Beno Udrih in Rašo Nesterović sta kot prva Slovenca osvojila ligo NBA - zgodilo se je leta 2005. Foto: Getty Images

Udrihu je to uspelo še dve leti pozneje, prav tako z ekipo Spurs.

Vsega dve leti pozneje smo Slovenci pozdravili novega junaka na vrhu košarkarskega sveta. Saša Vujačić je v letih 2009 in 2010 pod taktirko na žalost prehitro umrlega Kobeja Bryanta prišel do dveh naslovov prvaka.

Povprečje slovenskih košarkarjev v ligi NBA

Košarkar Točke Skoki Asistence Luka Dončić 24,4 8,5 7,1 Goran Dragić 13,9 3,1 4,8 Beno Udrih 8,4 2,1 3,4 Primož Brezec 7,2 3,9 0,5 Boštjan Nachbar 7,1 2,6 0,9 Rašo Nesterović 6,8 5,1 1 Saša Vujačić 5,3 1,9 1,3 Marko Milić 2,5 0,7 0,3 Uroš Slokar 1,9 0,7 0,1 Zoran Dragić 1,8 0,5 0,3 Vlatko Čančar 1,2 0,7 0,2

..., Luka Dončić v svoji sferi, Dragić največ časa na parketu

V najmočnejši ligi na svetu so se preizkusili tudi Primož Brezec, Boštjan Nachbar, Uroš Slokar in Zoran Dragić, največ pozornosti pa je v zadnjih dveh letih namenjene Luki Dončiću.

Saša Vujačić in Kobe Bryant sta bila velika prijatelja. Skupaj sta se naslova prvaka lige NBA veselila leta 2009 in 2010. Foto: Getty Images Postal je eden izmed najbolj prepoznavnih košarkarjev na svetu. Zvezdnik Dallasa je bil v krstni sezoni novinec leta, v drugi pa je že zaigral na tekmi vseh zvezd. Po številkah, s katerimi pridno polni statistične stolpce, je že med najboljšimi v ligi.

Če gledamo le povprečja slovenskih košarkarjev, je Luka nesporni kralj, saj so preostali naši akterji na parketu lahko le sanjali o takšnih predstavah, kot jih kaže Luka. "Koliko je vas Slovencev? Le dva milijona? In ste tudi evropski košarkarski prvaki ter imate v ligi NBA zvezdnika Dončića," so le nekatera vprašanja, ki si jih zastavljajo v ZDA ter v drugih košarkarskih državah in se čudijo, kako je iz tako majhne države prišlo že toliko kakovostnih košarkarjev.

Goran Dragić je v ligi NBA odigral 23.632 minut, kar je enako, kot če bi nepretrgoma igral dobrih šest dni in pol. Foto: Reuters

A bo moralo še preteči nekaj časa, da bo Luka skoraj v vseh košarkarskih statističnih prvinah prehitel tiste z daljšim stažem. Dragić je od vseh košarkarjev preživel največ minut na parketu. Vsega skupaj 23.632 minut, kar je enako, kot če bi bil v dvorani nepretrgoma aktiven dobrih šest dni in pol. Toliko časa je namreč igral v ligi NBA. Prav tako je najboljši po številu asistenc, medtem ko potrebuje še 37 tekem, da se izenači z Udrihom, ki je odigral 884 obračunov. Nesterović je po minutah na drugem mestu (19.087), prvi pa je med skakalci – zbral jih je 4.372.

Neznank je kar nekaj, odgovorov še ni

Prav vsi trije slovenski košarkarji, ki so v ligi NBA, pa želijo to, kar je uspelo zdajšnjemu generalnemu sekretarju Košarkarske zveze Slovenije, Udrihu in Vujačiću. Osvojiti ligo NBA. Dragiću počasi zmanjkuje sezon, zato si je tako močno želel, da bi s soigralci pri Miami Heat sklenil letošnjo, v kateri so pozitivno presenetili. In njihova beseda bi bila zagotovo glasna tudi v končnici. A bi bilo za naslov prvaka verjetno to premalo. Tudi Dallas Mavericks so z Dončićem na dobri poti, da zaigrajo v končnici, a je zahodna konferenca kakovostna. Zlasti Los Angeles Lakers in Los Angeles Clippers so videti stopničko ali dve višje. Čeprav so zelo kakovostni tudi Čančarjevi Denver Nuggets, ni videti, da bi imeli šampionski značaj.

Luka Dončić je tisti, ki piše posebno slovensko poglavje v najmočnejši ligi na svetu. Foto: Getty Images

Dončića marsikateri strokovnjaki v prihodnje vidijo na vrhu lige NBA. Veliko vzporednic in primerjav so že naredili. Skoraj ne mine tekma, ko ga ne bi povezovali s katero od legend. Čas je njegov zaveznik. Velika Michael Jordan in LeBron James sta šele v sedmem poskusu prišla do naslova prvaka. Zato pa je to v krstni sezoni uspelo Magicu Johnsonu in v drugi Larryju Birdu, vendar sta imela pri LA Lakers oziroma Boston Celtics kakovostne soigralce za najvišji domet.

Kaj bo z letošnjo sezono in kdo bo prvak, je še velika neznanka. Zaradi televizijskih pravic je v igri veliko, zato jo vodilni želijo pospraviti pod streho. Ker je v ZDA zdaj največje žarišče koronavirusa, jim nastali položaj vse skupaj še otežuje. Olimpijskih iger letos ne bo, zato bi se lahko zgodilo, da se vse skupaj zavleče v poletje. Jasno pa je, da si košarkarji želijo igrati, saj so jim prav pred najbolj razburljivim delom sezone prižgali rdečo luč.