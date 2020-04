Koronakriza ni omrtvila procesa iskanja novega selektorja slovenske košarkarske reprezentance. Prvi in pravzaprav edini kandidat za taktirko aktualnih evropskih prvakov ostaja Dimitris Itoudis, 49-letni grški strokovnjak z diplomo iz Zagreba in "doktoratom" z Obradovićeve akademije, na katerega je prvi namignil generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović. V upanju, da je imel tako dober nos kot pred petimi leti, ko je predlagal Igorja Kokoškova, pozneje selektorja evropskih prvakov, pogajanja zdaj vodi predsednik KZS Matej Erjavec.

Matej Erjavec verjame, da bi lahko Dimitris Itoudis postal drugi Igor Kokoškov. Foto: Vid Ponikvar

"Ne bi nas vleke za nos"

Prvi mož zveze, ki je v kriznih časih močno zategnila pas in začasno večino pisarne poslala na čakanje, se je z Itoudisom nazadnje slišal v sredo. Verjame, da stalni stiki vodijo tudi h končnemu dogovoru. Morda za dve-, morda celo za štiriletno obdobje. Osrednji cilj pa bi bile olimpijske igre v Tokiu. "Gre za uveljavljenega strokovnjaka, ki prav gotovo ne bi držal fige v žepu ali nas vlekel za nos. Če ga dogovor ne bi zanimal, bi to tudi povedal," je prepričan Erjavec, ki sicer okvirov morebitnega dogovora z grškim sogovornikom še ni konkretno denarno ovrednotil, a verjame, da se na tej točki ideja ne bi smela izjaloviti.

Dončić v Sloveniji, Itoudis pa …

"Verjamem, da bomo našli sredstva zanj. Vem tudi, da za enega najbolje plačanih trenerjev v Evropi v tem projektu denar ne bi bil motiv," poudarja Erjavec. Ko pa ga povprašamo, kaj je motiv, izpostavi ime najboljšega slovenskega košarkarja. Luka Dončić je trenutno v Sloveniji, Dimitris Itoudis še dolgo ne bo. Toda … "Smo evropski prvaki. Branjenje tega je velik trenerski izziv. Podobno velja za olimpijske igre. Verjetno največji izziv pa je sodelovanje z Dončićem. V prvi vrsti gradnja ekipe okrog njega in skrb, da so ob njem boljši tudi preostali," meni ljubljanski odvetnik v vlogi predsednika košarkarske zveze.

Blizu, a daleč

Stiska rok vseeno še nekaj časa ne bo. Pa ne zaradi tega, ker sta v spremenjenem koronasvetu Moskva, kjer Itoudis vodi CSKA, in Ljubljana oddaljeni kot že dolgo ne, temveč tudi zaradi odprtih vprašanj v evropski košarki. "V tem trenutku dogovora ni mogoče sprejeti, ker poznamo le Fibin koledar. O klubskih tekmovanjih ne vemo nič. Ostati moramo potrpežljivi," o zastoju v pogovorih razmišlja Erjavec, ki kljub iskreni želji, da bi Fiba in evroliga našli skupni jezik, ne verjame v ta scenarij že v letu 2020. Posledično to pomeni, da bi bil novi selektor reprezentanci na voljo šele v junijskih kvalifikacijah za olimpijske igre.

Rado Trifunović ostaja del reprezentance. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Po Trifunoviću – Trifunović

Štab, zbran okrog novega selektorja, bi deloma oblikoval Itoudis, v večjem delu pa KZS. Vanj bo zanesljivo vključen tudi dozdajšnji selektor in pred tem pomočnik Kokoškova Rado Trifunović, ki bi moral v marcu potovati na spoznavni sestanek v Moskvo. To bi bil tako zametek primopredaje kot tudi oblikovanje skupnega delovnega načrta. Ker Itoudis v novembrskih in februarskih kvalifikacijah za EuroBasket ne bi mogel voditi Slovenije, saj bo CSKA takrat nastopal v evroligi, bi torej izbrano vrsto vodil eden od njegovih pomočnikov. Najbolj realno je, da bi bil to prav Trifunović.

"Reprezentančni pečat"

Po Erjavčevih besedah je zadnji selektor hitro sprejel novo realnost. "Trifunović bi rad pustil pečat v reprezentanci. Seveda, verjetno najraje v vlogi selektorja, a po prvem razočaranju oziroma nekajminutni prizadetosti je hitro pokazal pravi obraz in veliko pripravljenosti. Ob tem sem še prepričan, da je imel veliko smole. Bi Phil Jackson v kvalifikacijah iztržil več? Ne vem. Zdaj smo obrnili nov list. Verjamem, da lahko postavimo štab z Itoudisom in Trifunovićem," o dozdajšnjem in skorajšnjem novem selektorju razmišlja predsednik Košarkarske zveze Slovenije.

Vsi slovenski košarkarski selektorji



Zmago Sagadin: Kval. za OI 1992, EP 1995

Janez Drvarič: EP 1993

Andrej Urlep: EP 1997

Boris Zrinski: EP 1999 in 2001

Slobodan Subotić: EP 2003

Aleš Pipan: EP 2005 in 2007, SP 2006 in kvalif. za OI 2008

Jure Zdovc: EP 2009, SP 2014 in EP 2015

Memi Bečirović: SP 2010

Božidar Maljković: EP 2011 in 2013

Igor Kokoškov: EP 2017

Rado Trifunović: kvali. SP 2019 in EP 2021/2022