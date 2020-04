Slovenija z Itoudisom, a brez Itoudisa

Pred leti je v pripravljalnem obdobju na novo sezono v ljubljanskem Tivoliju gostoval Panathinaikos. V komornem vzdušju se je ob eni od sodniških določitev zaslišal glasen plaz psovk iz hrvaškega oziroma srbskega sočnega besednjaka. Ne, ni bil Željko Obradović, ki je bil takrat reprezentančno odsoten. Bil njegov mladi pomočnik Dimitris Itoudis, ki je tedaj začasno vodil moštvo, besedišče pa je osvojil že pred sodelovanjem z legendarnim Obradovićem, in sicer med šolanjem v Zagrebu. Grk, ki bo letos septembra dopolnil 50 let, se je medtem razvil v enega najbolj priznanih evropskih trenerjev, v zadnjih letih pod njegovo taktirko igra moskovski CSKA, njegove besede in po vsej verjetnosti tudi kakšno sočno kletvico pa utegnejo prihodnje leto poslušati tudi slovenski košarkarji.

Dimitris Itoudis: kandidat št. 1 za novega slovenskega selektorja. Foto: Reuters

Indici o pogovorih z nekdanjo desno roko legendarnega Obradovića, ki je nato kot samostojni trener CSKA že dvakrat popeljal na vrh Evrope, so se v več španskih in italijanskih medijih pojavili že v marcu, aktivnosti v tej smeri pa so potrdili tudi pri KZS in tako "razrešili" dosedanjega selektorja Rada Trifunovića. Osnovna želja vodstva KZS je bila Itoudisa pripeljati na čelo reprezentance za junijski olimpijski kvalifikacijski turnir v Kaunasu, a je nato koronakriza potek dogodkov nekoliko spremenila.

Predsednik KZS Erjavec zdaj, ko je postalo jasno, da se olimpijske kvalifikacije selijo v junij 2021, obljublja obuditev pogovorov, v katerih je bilo pred tem mogoče zaznati obojestranski interes. A tudi če bodo pogovori uspešni in bo Itoudis sprejel slovenske pogoje, na naslednjih štirih tekmah (pod dveh v dveh Fibinih oknih kvalifikacij za EuroBasket 2022) ne bo vodil reprezentance, saj ne gre verjeti, da bosta Fiba in evroliga v kratkem zgladili vse spore in uskladili urnike. V kvalifikacijah za EuroBasket bi torej Slovenijo moral voditi nadomestni selektor, nekdo iz prenovljenega strokovnega štaba, Itoudisov izziv pa bi bil predvsem Tokio 2020.

Rado Trifunović: kvali. SP 2019 in EP 2021/2022 Zmago Sagadin: Kval. za OI 1992, EP 1995Janez Drvarič: EP 1993Andrej Urlep: EP 1997Boris Zrinski: EP 1999 in 2001Slobodan Subotić: EP 2003Aleš Pipan: EP 2005 in 2007, SP 2006 in kvalif. za OI 2008Jure Zdovc: EP 2009, SP 2014 in EP 2015Memi Bečirović: SP 2010Božidar Maljković: EP 2011 in 2013Igor Kokoškov: EP 2017Rado Trifunović: kvali. SP 2019 in EP 2021/2022

Kaj pravijo košarkarji?

In kako na celotno dogajanje gledajo slovenski košarkarji, tudi tisti, ki so se 17. septembra 2017 veselili naslova evropskega prvaka, nato pa treščili ob novo košarkarsko realnost s kar desetimi porazi na štirinajstih uradnih tekmah? Pogovarjali smo se z Gregorjem Hrovatom ter zlatima Aleksejem Nikolićem in Jako Blažičem. Vse tri smo vprašali:

Kako gledajo na zadnji dve reprezentančni tekmi z Madžarsko in Avstrijo?

Kako komentirajo novice o selektorski zamenjavi?

Kakšen vtis je pustil Rado Trifunović?

Gregor Hrovat (četrti z leve v spodnji vrsti) so v kvalifikacije za EuroBasket vstopili z izkupičkom 1:1. Foto: Sportida

Gregor Hrovat: Trifunoviću ni bilo lahko

"Sistem za nobeno reprezentanco ni ugoden. Vemo, da so imeli Madžari deset dni več časa za pripravo. Teh deset dni se neverjetno pozna. Nismo edina boljša reprezentanca, ki je izgubila. Tudi Španci in Francozi so. V košarki je dva dni premalo za pripravo, da se uskladiš. Takoj je tekma in težko je odreagirati."

"Nisem pričakoval, dokler nisem prebral novice. Navdušen sem bil, da bi lahko sodeloval z njim. Odvisno je, kako bodo to izpeljali. Za olimpijske kvalifikacije in olimpijske igre bi lahko vodil Slovenijo, v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki so med sezono, pa ne, saj deluje v evroligi. Veliko neznank je. Dokler so, lahko le ugibamo."

"Trifko je odličen človek. V neprijetnem položaju je bil, potem ko je po zlati medalji na evropskem prvenstvu prevzel mesto selektorja. Vsa ta pravila Fibe in reprezentančna okna niso pravična. Pred njim je bila težka naloga. Vem, da javnost to težko razume. Vem, da mu ni bilo lahko. Vse je dal od sebe. Osebno mu bom hvaležen za vse večne čase, saj mi je kot prvi selektor dal priložnost, da sem zabeležil prvi reprezentančni nastop. Upam, da bo s kakšno vlogo še zraven v reprezentanci."

Nikolić z izbranimi besedami o novem selektorju. Foto: Sportida

Aleksej Nikolić: Itoudis je odlična izbira

"Zagotovo nista bili najboljši tekmi. Normalno, da smo upali, da bi zmagali obe in prikazali tudi malce boljšo igro. Zgodilo se je, kar se je. Zmagali smo eno tekmo. Na koncu tudi to šteje, čeprav bi morali obe. Ni nobenega dvoma. Poudarjam, da je treba gledati naprej in priti pripravljen na naslednje tekme in se zavedati pomembnosti vsake. Verjamem, da bomo naslednjič bolj pripravljeni."

"Itoudis je eden najboljši trenerjev v Evropi. Za nas bi bil njegov prihod odlična poteza. Videl sem, da je izjavil, da bi bil tudi on zainteresiran. Evroliga je tu vmes. Malce je težava, kdaj bi lahko bil na voljo v teh oknih. Sicer pa bi bil zagotovo dobra izbira, za vsako bi bil. Če se bodo uspeli dogovoriti, bo super za nas."

"Z Radom smo bili vsi ok. On je bil del tiste zlate generacije. Zagotovo si zasluži, da je nekako še vključen v reprezentanco. Se pa menjave dogajajo. Takšni in drugačni razlogi privedejo do tega in menjave sledijo. To je šport. Verjamem, da se je trudil po svojih najboljših močeh, kot smo se mi. Ni šlo vse po načrtih, ampak še enkrat povem, da je to šport."

Jaka Blažič odkrito meri na olimpijske igre. Foto: Sportida

Jaka Blažič: Trifunović bo dokazal, da je dober trener

"Ljudje se ne zavedajo, da se je težko zbrati, opraviti nekaj treningov in se pomeriti z nasprotnikom. To je drugače kot na velikih tekmovanjih, ko ima selektor na voljo daljše obdobje za priprave. Po drugi strani pa moramo biti odkriti in si priznati, da nismo pokazali vsega."

"Mož, o katerem se govori, da bi lahko prevzel slovensko reprezentanco, je eden od največjih košarkarskih strokovnjakov v Evropi. Osvojil je evroligo, kalil se je pri Željko Obradoviću, za katerega menim, da je najboljši trener v evropski košarkarski zgodovini. Dvomov o referencah torej ni. Bomo videli …"

"Žal je bil Rado žrtev novega kvalifikacijskega formata. Tudi prave sreče ni imel. Preprosto, ni se poklopilo. Imel pa je z vsemi dober odnos. Osebno sem mu hvaležen za pomoč. Ob tem pa verjamem, da bo v prihodnje dokazal trenersko kakovost."