Gregor Hrovat ni navdušil košarkarske javnosti le s tistim neverjetnim metom, ki je zakrožil po Evropi, temveč je skozi vso sezono kazal konstantne predstave. V dresu Ayfona je bil z 12,1 točke tretji strelec moštva. Ob tem je v dobrih 30 minutah igre v statistiko vpisal še 4,8 skoka, 3,2 asistence, z 1,8 ukradene žoge pa je bil med najboljšimi "kradljivci" v turškem prvenstvu. S soigralci je bil pred prekinitvijo na 13. mestu od skupno 16 ekip. A pravi, da so imeli med sezono veliko smole, sicer bi bili na lestvici bistveno višje.

V Turčijo je val koronavirusa prišel pozneje kot drugod po Evropi. Kdaj ste zapustili državo in se vrnili v domovino?

V Slovenijo sem prišel pred približno dvema tednoma. V Turčiji se je takrat šele začelo in ni bilo strašne panike. Sploh ne v mestu, kjer sem jaz. Sredi ničesar. Pri nas ni bilo nič. Ko se je izvedelo, da se bo liga ustavila, je trener rekel, naj gremo domov, ker ne verjame, da se bo nadaljevalo.

Kdaj ste torej sploh občutili, da je koronavirus prišel v Turčijo?

Ko so sprejeli prvi ukrep in smo odigrali prvo tekmo pred praznimi tribunami. Kmalu je prišla odločitev, da je liga zaustavljena, hotele so začeli zapirati. Ko sem se vračal, sem v Istanbulu nato videl ljudi z maskami.

V Turčiji dolgo niso imeli velikega števila primerov okuženih. Kakšni so bili prvi ukrepi?

Ukrepi so bili podobni kot pri nas. Ne vem, kako je s Turčijo ... Ali niso bili pripravljeni ali niso imeli dovolj naprav za pregledovanje. Ali pa so prikrivali. Vsi so govorili, da ni nič, da v Istanbulu ni nič, a je tako veliko mesto.

Kaj ste počeli, odkar ste prišli domov?

Zdaj sem bil 14 dni v karanteni pri dekletu na Štajerskem. Na meji so rekli, da moraš biti v samoizolaciji. Ni bilo zapletov. Na letališčih v Istanbulu in na Hrvaškem so mi izmerili temperaturo in dejali, ali vem za samoizolacijo. Zdaj sva šla pa na obalo, kjer jaz živim.

Kako ste se počutili, ko ste že marca ostali brez košarke? Sezone se v tem času ravno prevesijo v sklepno fazo rednega dela.

Čuden občutek je. Ponavadi smo konec maja imeli vsi vsega dovolj, zdaj je tako zgodaj, da vsi pogrešamo košarko. Treninge in tekme. Težko je biti pri miru. Žoge nisem na koš vrgel že lep čas. Ohranjam le fizično kondicijo. Tečem, treniram.

Verjetno pa ste s sezono v Turčiji zadovoljni. Prišli ste v povsem drugačno okolje in sprejeli so vas z odprtimi rokami.

Vrhunsko je bilo. Nisem si predstavljal, da bom imel v prvi sezoni takšno vlogo v ekipi. Težava je le teh 14 porazov, in to 11 v zadnjem napadu. Ali mi nismo dali koša ali smo ga dobili. Če bi pol teh tekem dobili, bi bili zdaj med osmerico. Zato je grenak priokus. Do konca je sicer še devet krogov, mi pa bi imeli na sporedu še tekme s šestimi najslabšimi ekipami. Nekatere so že odslovile tujce, že pred koronavirusom.

Kako bi opisali mesto, v katerem ste igrali košarko?

Če opišem le naravo. Mesto je na tisoč metrih nadmorske višine. Okoli so sami hribi. Sredi ničesar. Videti je kot puščava.

Kakšno vlogo ima v mestu košarka?

Na prvem mestu je. Pozna se, da nogometni klub ni dober, igra v tretji ligi. Na vseh tekmah so bile tribune polne. Ljudje te prepoznajo na vsakem koraku. Občutek je dober. Za trening smo imeli vrhunske pogoje.

Verjetno je prihodnost negotova, saj košarkarji ne veste, kako se bo zaradi pandemije koronavirusa nadaljevalo. Pogodba s turškim klubom se vam po koncu sezone izteče.

Pogodbo imam samo za to sezono. Izrazili so sicer željo, da bi skupaj nadaljevali še naslednjo. Pred koronavirusom je bilo to. Zdaj je status quo. V stiku sem s trenerjem in agentom. Čakamo, kaj bo. Verjamem, da se bo stanje zaradi koronavirusa v naslednji sezoni poznalo pri večini klubov. Kakšne pogodbe bodo, kako se bodo dogajale sezone …

Bi vas spet zanimala Cedevita Olimpija?

Vedno je lepo igrati za Olimpijo. Nanjo imam lepe spomine. A to so le ugibanja.