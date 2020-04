Košarkarska zveza Slovenije je že pred tremi tedni naznanila konec sezone, prvič v zgodovini brez kronanja prvaka. Tudi številna prvenstva in celo regionalna tekmovanja so ubrala podobno pot. Še naprej pa ostaja negotova usoda lige ABA, v kateri so do konca ostali še tekme zadnjega kroga in predvideni boji v končnici. Na odločitev čakajo tudi pri Krki, Primorski in Cedeviti Olimpiji.

"Če obstaja možnost, da zmagovalca lige ABA dobimo na parketu, potem je treba to opcijo izkoristiti. Po drugi strani se zavedamo, da epidemija koronavirusa vpliva na življenja vseh ljudi, širom sveta, posledično pa ne izključujemo možnosti, da do nadaljevanja sezone ne pride. Mnenje in stališče našega kluba je, da klubi skupaj najdejo rešitev, kako najti zmagovalca lige ABA, predloge, kako zaključiti sezono, pa mora podati vodstvo tekmovanja. Moramo biti realni in vsi skupaj sprejeti višjo silo, ki vpliva na življenja vseh nas," poudarja direktor ljubljanskega kluba Davor Užbinec.

Davor Užbinec trenutno ne more oceniti, kakšna bo podoba Olimpije v prihodnji sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljanski košarkarji so se že pred časom razpršili na vse konce, tudi klubske pisarne delujejo v domačih delovnih sobah. "Trenutno smo v fazi prekinitve pogodb z igralci. Naše obveznosti bomo spoštovali, a bodo, ker se je sezona, vsaj tako kaže, zaključila predčasno, manjše, kot sicer. Enak pristop smo imeli tudi do vseh ostalih, ki delujejo v klubu, torej trenerjev in vseh, ki smo v pisarni. Vsak od nas bo deležen manjših pogodbenih korekcij, ki jih enostavno moramo opraviti," pojasnjuje prvi operativec Olimpije, ki je v premierni združitveni sezoni na prav vseh frontah zaostala za pričakovanji in uradnimi cilji.

Čeprav so se v košarkarskih krogih že pojavila namigovanja o zagrebškem nezadovoljstvu s slovenskim sponzorskim prispevkom in celo govorice o morebitnem spogledovanju s klubom iz Splita, pa v Stožicah zagotavljajo, da vztrajajo pri zastavljenem projektu. Želijo, da bi bil ta tudi v drugi sezoni evropsko obarvan, zato so že pred koronakrizo stekle tudi lobistične aktivnosti s ciljem zagotovitve vstopnice na EuroCup, če si ga "zmaji" ne bi priborili na igrišču.

Na tri fronte znova upa tudi direktor, ki pa ne skriva še večjih ambicij. "Že ob nastanku Cedevite Olimpije sem poudaril, da so naši načrti dolgoročni. Naša želja je rast, iz leta v leto, in vsi skupaj si želimo, da bomo čez nekaj let pripravljeni na to, da bomo lahko v Stožicah znova spremljali evroligaške tekme. Na žalost ne vem, kaj nam prinaša čas po epidemiji koronavirusa, toda če se bo položaj v svetu v nekem kratkem času normaliziral, verjamem, da bomo tudi mi lahko kaj kmalu sestavili moštvo, ki bo imelo podporo celotne Ljubljane, in prav ta ekipa se bo nato borila za nastop v evroligi," dodaja Užbinec.