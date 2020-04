Pobuda, po kateri bi Slovenci razpustili ekipe

Zagrebška Cibona je že razpustila svojo ekipo in vsem zaposlenim, vključujoč kuharju, namenila odpoved pogodbe o zaposlitvi. (Ne)uradno so se igralcem odrekli tudi številni drugi klubi v regiji. Hrvaška, slovenska in bosanska zveza so že naznanile konec državnih prvenstev. V zraku pa ostaja vprašanje lige ABA, kjer so do konca ostale še tekme zadnjega kroga in pa končnica najboljše četverice.

Trenutno zdravstvena situacija v povezavi s pandemijo novega koronavirusa in trend obolelih vlivajo zelo malo upanja na vnovično odprtje košarkarskih dvoran v doglednem času. Klubski predstavniki so bili v zadnjem obdobju pogosto v stikih, a do skupne rešitve niso prišli. Je bilo pa mogoče v medijih zaslediti nasprotujoča si mnenja. Od pobude za popolno ukinitev sezone in brisanje vseh rezultatov do kronanja vodilnega Partizana za novega prvaka.

Če smo bili lani v finalu lige ABA priča navijaškim incidentom, bo letos slika zanesljivo povsem drugačna. Foto: ABA liga

Svojo "rešitev" zdaj ponuja Budućnost. Pri nekdanjih prvakih so v pismu za javnost predlagali zaključek rednega dela, končnico ali celo zaključni turnir četverice v mesecu juliju (na zdaj še v nedoločenem kraju in po možnosti brez gledalcev) ter za sezono 2020/21 širitev tekmovanja na 14 klubov, torej z vsemi letošnjimi udeleženci in najboljšo dvojico iz 2. lige ABA. "S strani predsednika lige Domagoja Čavlovića pričakujemo sklic videoskupščine, na kateri bi sprejeli odločitev o prihodnosti regionalne košarke. Upamo, da bodo klubi v našem predlogu videli športno in korektno rešitev," so zapisali v Podgorici.

Primorska je po vsej verjetnosti že odigrala zadnjo tekmo v sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

In kaj ta predlog pomeni za slovenske klube v ligi ABA? V prvi fazi to, da bi lahko vsi trije tudi uradno razpustili ekipe. Krka, ki si trenutno z Zadrom in Mego deli zadnje mesto, bi obstala v ligi. Enako seveda tudi Primorska in Cedevita Olimpija, ki pa sta na lestvici trenutno tik pod vrhom. Koprčani na šestem, Ljubljančani pa celo na četrtem mestu. A ker tekoča lestvica pri izenačenem številu točk dveh ekip upošteva razliko v danih in prejetih točkah, ne pa medsebojnih tekem, bi prišlo do spremembe. Olimpija ima namreč enako število točk kot Mornar, Črnogorci pa so dobili obe medsebojni tekmi. To pomeni, da bi vitaminski zmaji zdrsnili na peto mesto.

Na predlaganem turnirju četverice bi torej zaigrali Partizan, Budućnost, Crvena zvezda in Mornar. Ligo ABA pa bi dopolnila Borac iz Čačka in Split.

Črnogorski predlog sicer sledi zadnjemu trendu razmišljanja športne politike. Vse več vodstev tekmovanj namreč rešitev sezon vidi v "karantenskem okolju", kjer bi v eni dvorani brez gledalcev klubi zaključili sezono. Takšne predloge je mogoče slišati tudi v ligi NBA, evroligi, španski ligi ACB …