Hrvati in Slovenci nakazali jadransko pot

Kar je Primorska v Sloveniji, je Cibona na Hrvaškem. Prvak, ki letos naslova ne bo mogel (u)braniti. Tudi hrvaška panožna zveza je namreč zaradi izbruha epidemije koronavirusa odpovedala nadaljevanje in zaključek sezone. Hrvaškega prvaka za sezono 2019/20 torej, podobno kot v Sloveniji, ne bo.

Kot odmev na odločitev, ki jo je predsednik hrvaške zveze Stojko Vranković podkrepil s prošnjo za državno pomoč športu, ki se bo znašel v hudi krizi, so pri zagrebški Ciboni prekinili pogodbe z vsemi igralci, med katerimi je bil tud slovenski reprezentant Matic Rebec, trenerji in celo zaposlenimi. Hrvaški mediji zato že namigujejo, da se nekdanjemu velikanu evropske košarke obeta finančni zlom. V klubu mirijo, da gre za začasne ukrepe do umiritve "koronakrize", čeprav je jasno, da je, podobno kot v primeru Pimorske, prihodnost negotova.

Matic Rebec ni več član Cibone. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Poleg Slovenije in Hrvaške so prvenstvo predčasno zaključili tudi v Bosni in Hercegovini, kjer je prvak postala Igokea. Vse to pa odpira vprašanje zaključka lige ABA, kjer sta do konca sezone ostala zadnji krog in končnica. V tem trenutku v jadranskem združenju ni junaka, ki bi udaril po mizi in predlagal zaključek sezone.

Vodstva klubov sicer ostajajo v stiku, a pravih idej z zadostno stopnjo konsenza, kako "rešiti" sezono in določiti morebitnega zmagovalca, potnike v Evropo in sestavo ekipa za prihodnjo sezono, ni. Ob naraščanju števila obolelih, zaprtih mejah in različnih stopnjah varnostnih ukrepov v posameznih državah pa se trenutno nadaljevanje sezone v doglednem času zdi povsem nerealno.