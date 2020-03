Košarkarjeva izpoved: Bal sem se za življenje

Španija ob Italiji in vse bolj tudi Nemčiji velja za eno od kritičnih evropskih žarišč pandemije novega koronavirusa. Da ne gre za nedolžno bolezen, poskuša zdaj svojim rojakom dopovedati tudi nekdanji španski reprezentant Alfonso Reyes, eden od tistih znanih obrazov, ki so svojo zgodbo o okužbi delili z javnostjo.

"Bilo je grozljivo. Tega ne bom nikoli pozabil. Res je, da nisem bil nikoli resneje bolan. Niti gripe nisem imel. A v zadnjem obdobju sem se bal za svoje življenje," je v intervjuju za Marco dejal 48-letni košarkarski upokojenec iz Cordobe, ki zdaj deluje kot predsednik španskega združenja poklicnih košarkarjev.

Foto: Reuters

Pravi, da glavobola in bolečin v grlu ne čuti več. Tudi povišana telesna temperatura je popustila. Vseeno ostaja v karanteni, a trdno prepričan, da se je izkopal iz največjih težav. "Na trenutke nisem vedel, ali bom ozdravel. Ne, to res ni navadna gripa. Jaz sem imel težave, pa sem v dobri telesni kondiciji. Kaj šele nekdo, ki je starejši," pravi Reyes in dodaja: "Najhujše so bile noči, ko nisem mogel spati več kot dve uri. Počutil sem se, ko bi me pohodil stampedo slonov."

Sprva je sumil, da je okužbo staknil prek brata Felipa Reyesa, sicer košarkarja Reala, a je pozneje to misel opustil. "Bili smo že v družinski karanteni, ko so se pojavili prvi znaki. Kašelj, težave z dihanjem, vročina … Očitno sem virus staknil že pred tem, pa tega nisem niti vedel. V bolnišnici so me nato zdravili s številnimi protivirusnimi zdravili, tudi snovmi proti malariji ter kortikosteroidi in antibiotiki," pripoveduje nekdanji reprezentant.

"V življenju sem imel svoje prioritete. A ko se ti zgodi nekaj takega, se vse postavi na glavo. Potem začneš ceniti zares pomembne stvari," še dodaja nekdanji član Estudiantesa, ki je pred dobrimi 20 leti z izbrano vrsto osvojil tri kolajne na evropskih prvenstvih.