Številke, ki jih noče nihče videti #video

Videti je, kot da bi se svet ustavil. Zaradi koronavirusa se praktično vse zapira. Trpijo ljudje, trpi gospodarstvo. Številke o okuženih in umrlih zaradi bolezni covid-19, ki jih države vsakodnevno sporočajo, rastejo zelo hitro. Spodbudno je to, da so na Kitajskem, kjer se je vse skupaj začelo, omejili rast. Povsem drugače pa je v sosednji Italiji, v Španiji in novem največjem žarišču - v ZDA.

Decembra 2019 je v kitajskem mestu Wuhan v provinci Hubei izbruhnila bolezen covid-19, ki jo povzroča nova vrsta koronavirusa (sars-cov-2). Po nekaterih podatkih naj bi prvi primer okužbe sicer odkrili že 17. novembra 2019. Mreža okuženih se je začela širiti iz dneva v dan. Lovke so začele segati praktično povsod po svetu.

V približno 180 državah so potrdili okužbe s koronavirusom. Svetovna zdravstvena organizacija je 30. januarja razglasila mednarodno nevarnost javnemu zdravju, 11. marca pa pandemijo.

Koronavirus številke Število okuženih po svetu: 785.807 Število umrlih: 37.820 Število ozdravelih: 165.659 Podatki 30. marec 2020

Italija, Španija, zdaj ZDA

Države, ki se spopadajo s koronavirusom, dnevno poročajo o številu okuženih in smrtnih žrtvah. Na žalost je vse več tudi drugih. Za preprečitev hitrega širjenja virusa so oblasti uvedle strožje ukrepe, nekatere sicer pozneje, kot bi jih lahko. Zakaj so ti v tem času tako pomembni? Kot prvo je namen preprečiti drastično rast na novo obolelih, saj zdravstveni sistemi ne bodo zdržali velikega navala, poudarja stroka. Zdravstvo je večinoma povsod preobremenjeno, kar pomeni tudi večje število primerov s smrtnim izidom. V sosednji Italiji lahko vidimo, kaj pomeni pomanjkanje prostora v bolnišnicah. Več kot 11.500 ljudi je že umrlo zaradi koronavirusa, kar je daleč največ na svetu.

Središča mest samevajo Foto: Reuters

Na Kitajskem, kjer se je vse skupaj začelo, poročajo o nekaj več kot 3.300 primerih s smrtnim izidom. Vse več ljudi umre za posledicami koronavirusa v Španiji in Franciji, novo žarišče pa so postale ZDA, ki so po številu okuženih daleč pred vsemi – približno 165 tisoč ljudi je okuženih, več kot tri tisoč pa jih je umrlo. V zadnjem dnevu se je število okuženih povzpelo za kar 20 tisoč. V zgornjem grafu je razvidno, kako je koronavirus v bližnji preteklosti prizadel prebivalce na drugi strani Atlantika. Predsednik Donald Trump upa, da bo umrlih manj kot sto tisoč, a se strokovnjaki bojijo, da bi se lahko to število celo podvojilo.

Pozitivne novice, ki jih prinaša Kitajska

Dobrodošla je novica, da naj bi v državi izvora zajezili širjenje virusa. V Wuhanu naj bi tamkajšnje oblasti prebivalcem dovolile dostop do določenih predelov mesta, potem ko so bili dva meseca v izolaciji. Na odpravo zaprtja mesta naj bi prebivalci morali počakati do 8. aprila. Za zdaj lahko iz province odpotujejo le zdravi ljudje. Odprli so nekatera letališča in tudi železniške postaje.

V Wuhanu, kjer so odkrili prvi primer okužbe z virusom, so razmere iz dneva v dan boljše. Na odpravo zaprtja mesta naj bi prebivalci morali počakati do 8. aprila. Foto: Reuters

V Južni Koreji je prav tako videti, da imajo stanje pod nadzorom. Upajo, da bi prihodnji mesec lahko spet odprli šole.

A dokler ne bo cepiva za koronavirus, bo negotovost ves čas v zraku. Po znanstvenih raziskavah mora biti 60 odstotkov ljudi odpornih proti virusu, da ta ne povzroči izbruhov. Kdaj bodo cepivo iznašli, je veliko vprašanje.

Ob vsem tem trpita gospodarstvo in življenje ljudi, ki so zaprti v domove in se lahko omejeno gibajo. Gospodarstvo se bo znašlo v še večjih težavah, če stroka ne bo našla rešitve, kako ljudi spraviti na ustaljena delovna mesta in življenje v tirnice pred izbruhom pandemije – tudi z vidika socializacije, šolstva, rekreacije ...