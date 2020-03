Trumpova vlada trgovine z orožjem opredelila kot nujne v času pandemije

Ameriške zvezne države, mesta in druge skupnosti se same odločajo o tem, katere posle bodo opredelile kot nujne in jih pustile odprte. Ponekod trgovine z orožjem zapirajo kot ostale, ki niso nujne, na primer trgovine s kotalkami in kolesi. Drugje pa jih enačijo s trgovinami s hrano in zdravili in jih puščajo odprte. V Teksasu so zapiranje trgovin z orožjem razglasili za neustavno.

Organizacija proti orožju v ZDA Brady je v ponedeljek zaradi tega že vložila tožbo proti ministrstvu za domovinsko varnost ZDA, naj pojasni, kako je prišlo do sklepa, da je nakup orožja nujen kot nakup hrane in zdravil. Brady meni, da gre za ščitenje dobičkov orožarske industrije, kar nima zveze z javnim zdravjem, piše STA.

Glave imajo polne prizorov apokalipse

Orožarski lobiji pa trdijo, da je pravica orožja zapisana v ameriški ustavi in jo je treba ohraniti. Američani v kriznih razmerah kupujejo orožje podobno kot toaletni papir s to razliko, da orožja ne zmanjka. Glave imajo polne prizorov apokalipse, kjer je treba braniti sebe in družino. Zvezna vlada je na primer 16. marca dobila 300 odstotkov več prošenj za preverjanje morebitne kriminalne preteklosti kupcev orožja kot na isti dan lani, še piše STA.

Foto: Reuters

Umrlo več kot tri tisoč ljudi

V ZDA se je do ponedeljka večer z novim koronavirusom sicer okužilo več kot 164.000 ljudi, umrlo pa jih je 3040. Najhuje je še vedno v zvezni državi New York, kjer je okuženih več kot 67.000 ljudi, mrtvih pa 1227. Samo v mestu New York je okuženih več kot 38.000 ljudi, mrtvih pa 914, piše STA.

Po ZDA se še vedno vsaka država s koronavirusom spopada po svoje s pomočjo zvezne vlade, ki pošilja, kar ima, tja, kjer je potrebno. V New York je v ponedeljek prispela tudi vojaška ladja bolnišnica Comfort, ki bo s 1000 posteljami za zdravljenje s koronavirusom nepovezanih primerov nekoliko razbremenila bolnišnice.

V ponedeljek je število mrtvih v državi naraslo za več kot 250, večina v mestu. Guverner države Andrew Cuomo zdaj že pravi, da potrebujejo milijon dodatnih zdravstvenih delavcev, in prosi druge dele Amerike, ki niso tako prizadeti, naj pomagajo. "Izgubili smo več kot 1000 Newyorčanov. Zame je to več kot presunljivo," je dejal guverner, piše STA.

Prva žrtev posledic ukaza o družbenem distanciranju

Newyorška policija je sporočila, da so minuli konec tedna aretirali lastnika bara v Brooklynu, ki ni upošteval ukaza o zaprtju lokalov, temveč je stregel pijačo gostom, ki so pili in se zabavali. Policisti so do konca prejšnjega tedna obiskali 7667 barov in restavracij in odkrili, da jih je bilo zaprtih le 5867. Večini kršiteljem so izrekli opozorila.

Prav tako v New Yorku je padla prva žrtev posledic ukaza o družbenem distanciranju. V bolnišnici v Brooklynu je 32-letna ženska, ki je čakala na psihiatrični pregled, napadla 86-letno ženičko, ki se je zdravila zaradi zaprtja črevesja, z izgovorom, da starka ni upoštevala navodila o razdalji najmanj dva metra. Napadena je čez nekaj ur umrla zaradi posledic udarca v glavo. Napadalka pa je doživela 18. aretacijo, piše STA.

Cuomo je opozoril tudi druge dele Amerike, naj se ne slepijo, ampak naj se pripravijo, ker jih čaka podobno. "Virus gre po državi, virus gre po ZDA in ni ga Američana, ki bi bil imun," je dejal. Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci mu je v Washingtonu pritrdil in napovedal, da se bo izbruh pojavil tudi v manjših mestih po ZDA.

Foto: Reuters

V Washingtonu šele v ponedeljek zaprli bare in restavracije

Kalifornija, ki je po New Yorku in New Jerseyju (16.600 okužb) s 7300 okužbami na tretjem mestu med zveznimi državami, prav tako poziva na pomoč upokojene zdravstvene delavce, kot so to storili v New Yorku, guverner Gavin Newsom pa je odpravil nekaj pogojev glede dovoljenj za opravljanje zdravniških in drugih medicinskih poklicev za študente.

Medtem ko je San Francisco svojo prepoved gibanja za sedem milijonov ljudi v ponedeljek podaljšal do konca aprila, pa je prestolnica Washington šele v ponedeljek doživela ukaz županje o zaprtju barov in restavracij.

Prvo smrtno žrtev koronavirusa je dobila tudi ameriška vojska. Umrl je pripadnik narodne garde New Jerseyja, ki se je zdravil v bolnišnici od 21. marca, piše STA.

Veletrgovina Macy's je sporočila, da bo morala odpustiti 130.000 delavcev, ki pa bodo ohranili zdravstvena zavarovanja. Podobno so se odločile tudi druge trgovine, med njimi Gap in Kohl's, ki ohranjajo le nujne operacije, dokler se ne bodo spet odprle.

Avtomobilsko podjetje Ford je v partnerstvu z General Electric napovedalo proizvodnjo 50.000 medicinskih ventilatorjev v 100 dneh, General Motors pa napoveduje izdelavo 10.000 ventilatorjev na mesec v svoji tovarni v Indiani.

Foto: Getty Images

Zvezna Agencija za zaščito okolja (EPA) je Američanom izdala opozorilo, naj v stranišča ne mečejo drugega kot toaletni papir, ker ogrožajo kanalizacijsko napeljavo. Ni pa sporočila, kdaj bo v trgovinah spet na voljo toaletni papir.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je napovedala, da bodo takoj po vrnitvi v Washington začeli z delom na doslej že četrtem stimulacijskem paketu zaradi koronavirusa. Želijo zagotoviti denar za izboljšanje vodovodne infrastrukture in širokopasovne komunikacijske povezave, več denarja za Američane in bolnišnice ter dodatne bolniške dopuste za tiste, ki skrbijo za bolne svojce, piše STA.

Testirali milijon ljudi

Predsednik ZDA Donald Trump je dejal, da so doslej v ZDA testirali milijon ljudi, in se pohvalil, da je to največ na svetu, čeprav je to v državi s 330 milijoni prebivalcev le tretjina enega odstotka. Napovedal je, da bo morda še bolj utrdil pravila družbenega distanciranja, ki za zdaj na zvezni ravni le odsvetujejo zbiranje v skupinah večjih od deset ljudi.

"Vsakdo ima vlogo v tej vojni. Vsak državljan, vsaka družina, vsako podjetje lahko pomaga pri zaustavljanju virusa. To je naša skupna domoljubna dolžnost. Naslednjih 30 dni bo polnih izzivov in so ključni," je dejal predsednik, ki je do nedelje še govoril o odpravi omejevalnih ukrepov do velike noči.

Razmišlja o tem, da bi vsem Američanom naročil, da v javnosti nosijo masko, in napovedal, da bodo ZDA kmalu začele oskrbovati tujino z zaščitno zdravstveno opremo, ki je ne bodo potrebovali. Glede na to, da se guvernerji zveznih držav soočajo s pomanjkanjem, Trump prehiteva. Bodo pa v Italijo poslali za 100 milijonov dolarjev neke opreme, ki je Trump ni opredelil.

Zjutraj je na televiziji Fox News med drugim dejal, da se mu ne zdi velik problem, če Kitajska in Rusija širita dezinformacije in laži o virusu. "To delajo oni in to delamo mi. Vsaka država to dela," je dejal Trump, še piše STA.

Foto: Vlada RS