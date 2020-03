Med Slovenci v karanteni v Dolgi vasi sedem okuženih

Sedem slovenskih državljanov izmed 27, nameščenih v 14-dnevni karanteni v Dolgi vasi pri Lendavi, je bilo na testiranju pozitivnih na okužbo z novim koronavirusom, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsi se sicer počutijo dobro. Gre za skupino Slovencev, ki so v nedeljo pripotovali iz Avstrije.

Vseh 27 slovenski državljanov se je vrnilo iz Tirolske. Večinoma gre za delavce na začasnem delu v Avstriji, ki so jih takoj pri prihodu v Slovenijo v nedeljo zvečer testirali na okužbo z novim koronavirusom, nato pa prepeljali v Dolgo vas.

Kot je danes za STA povedala direktorica zdravstvenega doma Murska Sobota Edith Žižek Sapač, so vsem vzeli brise, bili pa so v dobrem zdravstvenem stanju.

Državljani so delali v krajih, kjer je žarišče novega koronavirusa v Avstriji; 25 jih je iz lendavske občine, eden iz velikopolanske in eden iz ljutomerske. Kot poudarja lendavski župan Janez Magyar, ne gre za bolnike, temveč za domače ljudi, ki so tudi naši davkoplačevalci in so bili v Avstriji zadnja dva tedna v karanteni, poroča STA.

Na lendavski občini so že v nedeljo sprožili aktivnosti za njihovo nastanitev v domači občini ali vsaj v Prekmurju, da jih ne bi nastanili v Pivki, kot je bilo sprva načrtovano. V enem dnevu so pripravili vse potrebno za njihov sprejem.

Potovali skupaj s hrvaškimi državljani

Prostor je odstopil domači gostilničar, ob prihodu so državljani dobili vse informacije in napotke, občina, občinski štab civilne zaščite in tamkajšnji Rdeči križe pa so jim zagotovili potrebna zaščitna sredstva ter organizirali oskrbo s hrano.

Kosila jim bodo 14 dni pripravljali v kuhinji, ki jo je občina aktivirala za občane, ki nimajo možnosti za topli obrok.

Vrnitev slovenskih državljanov, s katerimi je proti domovini potovalo tudi 13 hrvaških državljanov, je organiziralo slovensko veleposlaništvo na Dunaju v sodelovanju s pristojnimi avstrijskimi organi in hrvaškim veleposlaništvom, še poroča STA.