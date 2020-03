Presenečeni Kacin: To se lahko zgodi samo v Sloveniji #video

Eden od ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa v Sloveniji zapoveduje tudi obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb. Od danes je torej treba vso opremo v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjskih stavbah razkužiti najmanj dvakrat dnevno.

Upravniki: Ni kadra in razkužil

Ena od novinark je na tiskovni konferenci ministru za zdravje Tomažu Gantarju povedala, da se upravniki pritožujejo, da ta odlok težko uveljavljajo, češ da nimajo dovolj kadra, razkužila težko dobijo, cene tovrstnih storitev pa so prav tako visoke.

Minister je na to odgovoril, da je ta ukrep potreben in dobronameren. Kot je dodal, se vsi zavedamo, da je razkuževanje potrebno, s tem ukrepom pa so želeli poudariti, da je to treba delati in da se mora vsakdo zavedati, da je lahko vir okužbe tudi gumb na dvigalu ali ročaj. Je pa Gantar pojasnil, da "ne gre za ukrep, ki bi ga takoj sankcionirali". "Je opozorilo in zahteva, da se to dela, da najdejo način in s tem preprečijo širjenje okužbe," je dodal.

Kacin: V Evropi ni države, kjer bi ministra spraševali o čiščenju

Na to vprašanje se je odzval tudi Jelko Kacin, sicer uradni govorec vlade glede novega koronavirusa.

"V Evropi ni države, kjer bi predsednika vlade spraševali o tem, kako naj čistijo skupne prostore. V Evropi ni države, kjer bi ministra za zdravje spraševali, kdo in za kakšno ceno bo čistil skupne prostore. Pričakujem, da se bodo vsi ti problemi reševali na lokalni ravni. In dovolite vladi, da dela svoje delo. Tisto delo, ki ga je treba opraviti na lokalni ravni, pa prepustite tistim, ki najbolj poznajo razmere na hodniku, stopnišču ali v stavbi," je dejal ob tem.