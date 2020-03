Kakšne kazni grozijo tistim, ki ne bodo spoštovali omejitev gibanja?

Opolnoči so v Sloveniji začele veljati strožje prepovedi gibanja. Prepovedano je gibanje občine stalnega ali začasnega prebivališča in gibanje oziroma zbiranje ljudi na javnih krajih. Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča, osebe lahko do njih dostopajo posamezno, razen če gre za družino.

Ker so bili vsi odloki vlade za zajezitev širjenja koronavirusa doslej sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, izvrševanje katerega je v pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata, policija izvaja prve nujne ukrepe tako, da osebe opozori oziroma jim ukaže prenehanje kršitve, so nam sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

"Če oseba kljub opozorilu oziroma ukazu po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije ne preneha kršitve, kršitelju policija na kraju izreče globo v višini od 333 do 625 evrov," pojasnjujejo na GPU. Gre namreč za neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb, o čemer govori 22. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Na GPU še dodajajo, da policija vsakič preverja, ali neko dejanje osebe izpolnjuje znake kaznivega dejanja, kot ga opredeljuje 177. člen Kazenskega zakonika (KZ-1). Ta se nanaša na prenašanje nalezljivih bolezni.