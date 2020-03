Singapur vse strožje nad kršitelje: zaporna kazen za prekratko razdaljo

To je še en v nizu ukrepov v Singapurju, ki velja za enega najboljših primerov odzivanja na novi koronavirus.

Že zdaj so si pri iskanju obolelih za covid-19 pomagali s policijskim sledenjem in varnostnimi kamerami.

Glede na to, da gre za eno najbolj poseljenih območij na svetu, so ta teden uvedli nove ukrepe: zaprli so lokale in omejili druženje ljudi zunaj službe in šole (do največ deset ljudi) ter prepovedali vse večje dogodke.

Foto: Getty Images Prav tako bo vsak, ki bo kršil pravilo o razdalji enega metra, kaznovan z do deset tisoč ameriških dolarjev (devet tisoč evrov) globe ali zaporno kaznijo do šestih mesecev oziroma z obojim.

Nov ukrep bo veljal do 30. aprila, predviden pa je za posameznike in podjetja.

Singapur je po poročanju Reutersa znan po strogih ukrepih. Lahko vas kaznujejo tako zaradi hranjenja golobov kot zaradi pozabljivosti pri splakovanju javnih stranišč.

Singapur se za zdaj še ni odločil za popolno ukinitev javnega življenja, a vodstvo sporoča, da bodo sprejeli tudi ta ukrep, če prebivalci pravila o socialni distanci ne bodo vzeli dovolj resno.

V Singapurju je 683 okuženih z novim koronavirusom, dva človeka sta umrla.

Foto: STA Singapur s pomembno lekcijo iz obdobja sarsa



Kot je v intervjuju za revijo Zarja povedal dr. Ahmed Pašić, ki z družino že dalj časa živi v Singapurju, je državi zelo pomagala izkušnja s sarsom med letoma 2001 in 2002.



"Takrat je življenje izgubilo 33 ljudi, in ko se je situacija umirila, so dobro prevetrili krizne načrte ter nadgradili sisteme, zlasti zdravstvenega. Bolnišnice so odtlej do zob 'oborožene' z najmodernejšo opremo in primernimi zalogami," je povedal Pašić.

Po njegovih besedah se je vlada v Singapurju odzvala že ob prvih okuženih.

Foto: Getty Images



Najprej so vzpostavili dodatno kontrolno točko na letališču in vsem potnikom izmerili temperaturo. Ljudi, ki so imeli povišano temperaturo, so poslali v bolnišnico na testiranje. Če se je izkazalo, da je test pozitiven, so jih obdržali na zdravljenju. Vsi, ki so prišli v Singapur iz držav z velikim številom obolelih, so morali v 14-dnevno samoizolacijo. Tistim, ki niso spoštovali pravil in za katere so ugotovili, da se kljub izolaciji gibajo med ljudmi, so preklicali vizum oziroma stalno prebivališče. Kadar so pri nekom odkrili okužbo z virusom, so nemudoma pregledali vse, ki so bili z njim v stiku.

Povedal je še, da so krajevne skupnosti med ljudi začele deliti zaščitne maske in dezinfekcijska sredstva, veliko dezinficirajo, sveže informacije v zvezi s koronavirusom objavljajo na posebni spletni strani.

"Pred vhodi v večje poslovne stavbe in številne javne ustanove ljudem merijo temperaturo. Podjetja že od začetka februarja delajo v izmenah, kar pomeni, da del zaposlenih dela od doma, drugi del pa je v službi. Naslednji dan zamenjajo. Na ta način zmanjšujejo število stikov med ljudmi. Veliko podjetij je svoje zaposlene zaščitilo z maskami, dezinfekcijskimi sredstvi in termometri," je v intervjuju za revijo Zarja še povedal Pašić.