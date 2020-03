Prenos v živo: Gibanje izven občine prebivališča bo prepovedano

Od polnoči bo z vladnim odlokom prepovedano gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Prepovedano bo tudi gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine. Odlok določa nekaj izjem, med drugim za prihod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nego družinskih članov.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je še naprej dovoljen, a le v občini stalnega ali začasnega prebivališča, poroča STA.

Notranji minister Aleš Hojs pravkar pojasnjuje odlok za dodatno zaostritev omejitve gibanja. Pridružili se mu bodo še minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ministrica za izobraževanje Simona Kustec ter minister za delo Janez Cigler Kralj. Neposredno prenos lahko spremljate na Siol.net.

Notranji minister Aleš Hojs je pojasnil, da je bila vlada prisiljena v sprejem strožjega odloka, ki omejuje gibanje. Temu so botrovali sobotni sprehodi državljanov po turističnih občinah.

Poseben člen odloka omejuje dostop do parkovnih in rekreacijskih površin, ki bo od polnoči dalje možen le še v matični občini.

Na javnih zaprtih površina je po novem obvezno tudi uporaba zaščitnih mask in zaščitnih rokavic. Zaradi nezadostnih količin tovrstne opreme se lahko uporablja tudi dom izdelano masko.

Odlok bo veljal do preklica

Vlada je na dopisni seji sprejela odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Odlok bo začel veljati s ponedeljkom in bo veljal do preklica, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Z odlokom vlada zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije novega koronavirusa do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine ter gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb, poroča STA.

Odlok določa nekaj izjem

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov ter dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Prav tako je dovoljen dostop do tistih trgovin in storitev, ki v času epidemije ostajajo odprte, kot so trgovine z živili, bencinske črpalke, banke in pošte, do komunalnih storitev, do avtomobilskih servisov in podobno.

Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Podrobnejšo opredelitev izjem za območje posamične občine lahko glede na lokalne posebnosti opredeli župan, dodaja STA.

Posameznik v času epidemije ne sme spreminjati bivališča

Vlada je določila tudi, da je v času razglašene epidemije posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

Za nadzor nad izvajanjem odloka in sklepa župana lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o tem obvesti najbližjo policijsko postajo.

Družine se bodo še naprej lahko sprehajale skupaj

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem še naprej dovoljuje skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, ter skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru civilne zaščite, našteva STA.

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju pa je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna tudi uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Globe za prekrške so določene z zakonom o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.