Število žrtev novega koronavirusa v ZDA preseglo dva tisoč

Število žrtev novega koronovirusa v ZDA je v soboto preseglo število dva tisoč, kažejo podatki univerze Johnsa Hopkinsa. Število smrtnih primerov se je podvojilo v samo treh dneh. V ZDA so do sobote potrdili več kot 124 tisoč okužb.

Žarišče izbruha je New York, kjer so do sobote potrdili 53 tisoč primerov. V tem mestu je bolezen covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, zahtevala 672 življenj. Po vsej državi je bolezni podleglo 2.185 ljudi, poroča STA.

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto razmišljal o uvedbi karantene za New York in dele okoliških zveznih držav, vendar si je nato premislil. "Karantena ni potrebna," je sporočil na Twitterju. Namesto tega je po posvetovanjih s pristojnimi v Beli hiši ter guvernerji zveznih držav New York, New Jersey in Connecticut predlagal stroge omejitve potovanj.

Prebivalce teh treh zveznih držav so tako pozvali, naj se 14 dni izogibajo nenujnim potovanjem. Priporočilo ne velja za uslužbence kritičnih infrastrukturnih panog, kot so prevozništvo, zdravstvo, finančne storitve in oskrba s hrano, navaja STA.