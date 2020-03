Opozorila zdravnikov: Sobota je bila katastrofalna. Toliko težkih poškodb kot na običajno sončno soboto. #video

Neverjetno, ampak resnično. Kljub številnim opozorilom o omejitvi gibanja in prepovedi izpostavljanja nepotrebnim tveganjem je Univerzitetni klinični center Ljubljana včeraj obravnaval večje število poškodovanih v različnih adrenalinskih in športnih dejavnostih. "Ne gre za počitnice, ampak za karanteno," sporoča vodja urgentnega kirurškega bloka Anže Kristan.

Kljub opozorilom o omejitvi gibanja in izpostavljanju nepotrebnim tveganjem, kot so adrenalinske dejavnosti, na UKC Ljubljana še vedno prihajajo težko poškodovani jadralni padalci, gorski kolesarji in motoristi, so sporočili iz največje slovenske zdravstvene ustanove.

Fotografija je simbolična. Foto: Bor Slana

Primanjkuje krvi!

"Razumemo in pričakujemo poškodbe oseb, ki opravljajo delo, ki je izpostavljeno tveganjem, vendar si želimo bistveno manj nepotrebnih poškodb. Moramo se zavedati, da ne gre za počitniški čas, ampak za karanteno," je ob tem povedal vodja urgentnega kirurškega bloka Anže Kristan. Pojasnil je, da morajo pri obravnavi vsakega poškodovanega zaščititi vse osebje in prostor, saj morajo oskrbeti pacienta ter hkrati paziti na svoje zdravje.

Pojavlja se tudi težava pri preskrbi s krvjo. V soboto so na UKC Ljubljana obravnavali dve hudi poškodbi, zaradi katerih so porabili veliko krvi.

"Ne obrezujte drevja, ne vozite se z motorji ali gorskimi kolesi"

"Sobota je bila katastrofalna. Imeli smo veliko hudih poškodb kot na običajno sončno soboto," je pojasnil predstojnik kliničnega oddelka za travmatologijo Matej Cimerman. Državljane je zato znova pozval, naj ostanejo doma. "Ne obrezujte drevja, ne vozite se z motorji ali gorskimi kolesi. Ostanite doma. Preberite kaj, pokličite dobre prijatelje," je dodal.

Tudi na Planinski zvezi Slovenije in GRS pozivajo, da se za nekaj časa odpoveste obiskom gora:

Se bodo ukrepi še dodatno zaostrili?

Vlada bo po napovedih uradnega govorca vlade Jelka Kacina spremenila odlok o prepovedi zbiranja na javnih mestih. S tem se bo odzvala na kršitve odloka in pozive županov k zaostritvi ukrepov. Lepo vreme je namreč v soboto kljub prepovedi zbiranja na javnih površinah zaradi omejevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom številne premamilo, da so odšli ven.

