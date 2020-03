Koronavirus terjal še dve smrti, 730 okuženih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj smo v Sloveniji opravili 997 testiranj, skupno torej 20.753. Zaradi bolezni covid-19 je 101 oseba hospitalizirana, od tega je 23 ljudi na intenzivni negi.

Foto: Vlada RS

Zaradi kršitev napovedni strožji ukrepi

Kot je včeraj poudaril vladni govorec Jelko Kacin, se vse več ljudi ob lepem vremenu odpravi na prosto. Kot je dejal, sprehod v obdobju samoizolacije dobro dene za vzdrževanje psihofizične kondicije, vendar virusa v Sloveniji ne bomo zajezili z izleti na Obalo, Bled, v hribe ali s stiskanjem na klopcah v parkih.

"V tem času je izjemnega pomena samoizolacija. Časa za uživanje na prostem bo še dovolj," opozarjajo pristojni. Foto: Ana Kovač

Samo v včerajšnjem poostrenem nadzoru nad izvajanjem odloka o začasni prepovedi gibanja je policija izrekla 112 opozoril, na zdravstveni inšpektorat pa so podali 90 predlogov za uvedbo prekrškovnih postopkov. Največ kršitev so zaznali na območju Maribora, Ljubljane in Celja.

Ker pristojni zadnje dni opažajo vedno več kršitev vladnih ukrepov, je mogoče v kratkem pričakovati, da bo notranji minister Aleš Hojs predstavil nov, še strožji sveženj ukrepov, s katerimi bi dodatno omejili gibanje na prostem.

Najranljivejša skupina so še vedno starejši

Koronavirus je te dni najbolj prizadel domove za starejše občane. Žarišči okužbe z novim koronavirusom sta v preteklih dneh nastali v domovih za starejše v Metliki in Šmarju pri Jelšah. Z okužbo oskrbovancev pa se trenutno spopadajo še v petih zavodih, in sicer v enoti Bokalce Doma za starejše občane Vič - Rudnik v Ljubljani, v enoti Naklo doma v Preddvoru, v domu Deos Horjul, v domu starejših Talita kum v Postojni in v Domu starejših občanov Ljutomer.

Med najbolj prizadetimi je tudi metliški dom starejših občanov. Foto: Posnetek zaslona: Google maps

Kacin je na včerajšnji novinarski konferenci dejal, da bo v prihodnjih dneh vzpostavljena koordinacija direktorjev bolnišnic, zdravstvenih domov in domov za starejše občane z namenom, da pristojni pregledajo, ali je v vsakem domu posebej storjeno vse za preprečitev vnosa novega koronavirusa. Po napovedih Kacina bodo v prihodnjih dneh intenzivni sestanki in usklajevanja ukrepov. "Na vsak način želimo zavarovati oskrbovance pred vdorom virusa," je povedal Kacin.

Pri preprečevanju okužbe z virusom sars-cov-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe.



- Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,

- ne dotikamo se oči, nosu in ust,

- v primeru, da zbolimo, ostanemo doma,

- upoštevamo pravila higiene kašlja,

- redno si umivamo roke z milom in vodo,

- v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 odstotkov. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože,

- v času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. (NIJZ)