Grem lahko na sprehod s partnerjem, če nisva poročena? Minister odgovarja. #vŽivo

Notranji minister Aleš Hojs se je v današnji izjavi za javnost dotaknil najpogostejših vprašanj, ki se nanašajo na odlok o prepovedi zbiranja in gibanja na javnih površinah, ki velja od polnoči. Minister je med drugim pojasnil, kaj odlok pomeni, na koga se nanaša in kako se ta odraža v praksi. Zadnje informacije o boju z epidemijo koronavirusa spremljajo v oddaji Planet 18, ki jo v živo prenašamo na Siol.net.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v današnji izjavi za javnost najprej pojasnil, da odlok velja za posameznike. "Pojavile so se dileme, ali je res, da lahko hodimo v trgovino in preostalih opravkih v skupinah po pet ali več ljudi. Pri tem bi jasno povedal in poudaril, da ne," je dejal Hojs.

"Pričakujem polno odgovornost tistih, ki se bodo gibali v skupinah"

Kot je povedal, odlok velja za posameznike, ne velja pa za dve kategoriji ljudi, za katere so pristojni menili, da so že tako več ali manj skupaj. To so družine in družinske skupnosti ter sodelavci v službi. "Pričakujem polno odgovornost vseh tistih, ki se znotraj teh dveh kategorij premikajo v javnosti. Ne le zaradi lastnega zdravja, temveč tudi zaradi zdravja drugih," je povedal Hojs.

"Ena od izjem, ki je omejena na pet ljudi, je premikanje sodelavcev pri prihodu in odhodu od dela. Predvsem smo imeli v mislih tiste, ki se na delo vozijo skupaj z enim vozilom. To seveda pomeni, da je v avtomobilu lahko tudi pet ljudi," je poudaril minister in ob tem dodal, da so izjeme pri upoštevanju tega odloka tudi pristojne službe, kot je civilna zaščita, ki je v tem obdobju nujna za sistemsko delovanje države.

Nakupovanje v krogu prijateljev je te dni prepovedano. Foto: Ana Kovač

Kot je še dejal, odlok županom slovenskih mest dovoljuje, da natančneje opredelijo, kako se bo posamezna izjema uveljavljala. "Župani nimajo pristojnosti, da bi bi v okviru odloka izvajali dodatne aktivnosti, ki bi jih lahko v sklepe vnašali kot izjeme. Imajo pa pristojnosti, da jasneje opredelijo, kako se bo posamezen člen odloka izvajal," je pojasnil Hojs.

Minister je v nadaljevanju odgovoril na nekaj najpogostejših vprašanj

1. Zakaj je vlada sprejela odlok o omejitvi gibanja?

Vlada je odlok sprejela zaradi zdravja državljanov. Svetovne izkušnje kažejo, da lahko širjenje virusa omejimo samo z dovolj restriktivnimi ukrepi. "To počnemo izključno samo zaradi tega, da kar najbolj omejimo število obolelih in s tem zagotovimo, da bodo vsi tisti, ki so oboleli, imeli zadostno in ustrezno nudeno zdravstveno pomoč ter da našo državo v najkrajšem mogočem času spet postavimo na noge," je dejal minister.

2. Kaj točno pomeni dostop do parkovnih površin, ali se lahko sprehajamo po mestu?

Ne. Odlok omogoča dostop do parkovnih in sprehajalnih površin, kar pa mesto ni. Tudi gozd ni mesto. "Namen odloka je, da zagotovimo ljudem, da lahko pristopijo do najbližje parkovne površine, sprehajalne površine, do najbližjega gozda in tam opravijo sprehod, ki so ga načrtovali," je pojasnil Hojs.

3. Ali lahko kljub omejitvi gibanja sprehajamo psa?

Psa lahko sprehajate sami, ne v skupini. Ob tem upoštevajte varnostno razdaljo in se poskušajte čim bolj izogibati drugim.

4. Ali lahko grem na sprehod s partnerjem, s katerim nisva poročena in ne živiva skupaj, oziroma s prijateljem?

Ne. Odlok je jasen. Gibanje skupin je omogočeno tistim, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali pa so člani družine.

5. Ali lahko kolesarimo?

Kolesarjenje je mogoče v parkovnih in sprehajalnih površinah. "Vendar prosim kolesarje, da so uvidevni pri rekreaciji. Prednost dajte tistim, ki potrebujejo svež zrak. Se pravi starejšim in drugim ranljivim skupinam," je dejal minister.

6. Ali gremo lahko na vrt, četudi ga nimamo ob hiši, temveč na drugi lokaciji?

Če že morate na vrt, se lahko odpeljete do njega, vendar pojdite tja sami in aktivnosti na njem opravljajte sami.



7. Ali imam lahko na svojem vrtu piknik?

Na svojem dvorišču in v krogu družinskih članov imate lahko piknik, ni pa priporočljivo piknikovati s prijatelji, saj je s tem verjetnost okužbe z virusom covid-19 večja.



8. Ali gremo lahko z družino na izlet v gozd oziroma v počitniško hišo v drugo občino?

"Kaj kmalu se bo izkazalo, da bo treba ta člen v odloku spremeniti. To omejitev bo treba prilagoditi na ravni posamezne občine, kar pomeni, da bo gibanje omejeno samo po matični občini. Odhod in izleti v druge kraje se bodo s tem omejili. Vendar bo vse odvisno od tega, kako bodo državljani v tej 1. fazi upoštevali odlok," je povedal Hojs.

9. Ali grem lahko na obisk k družini, če potrebuje pomoč kdo izmed družinskih članov?

Družino lahko obiščete. V odloku je alineja, ki govori o nujnosti. Če kdo izmed družinskih članov potrebuje pomoč, ga lahko obiščete, vendar sami.

10. Kdo bo izvajal nadzor?

Nadzor bo izvajala zdravstvena inšpekcija, ker pa te v Sloveniji nimamo veliko, bo pri nadzorovanju pomagala tudi policija. Ta sicer nima pristojnosti, da bi vam izrekala kazen za kršenje odloka, ima pa pristojnosti, da vas opozori na neupoštevanje ukrepa. Če ne boste upoštevali opozorila policije, vas lahko kaznujejo po zakonu, ki govori o tem, da je treba navodila uradne osebe upoštevati.

"Gre izključno za to, da zavarujemo južno mejo"

Hojs je danes še povedal, da bo predlog za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, s katerim bi vojski podelili izredna pooblastila, poslanskim skupinam predstavil prihodnji teden. Pred tem bo opravljeno še medresorsko usklajevanje. Gre izključno za to, da zavarujemo južno mejo, je poudaril minister za notranje zadeve.

Predlog o aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi bo minister Hojs v prihodnjem tednu predstavil poslanskim skupinam:

Ob tem je opozoril, da se po zadnjih podatkih število nezakonitih prehodov meje povečuje. Še vedno po njegovih besedah niso povsem jasni odnosi s sosednjo Hrvaško, ki za vračilo prebežnikov po zadnjih podatkih želi potrdila, da niso okuženi z novim koronavirusom. To le še dodatno zapleta in obremenjuje policiste na južni meji s postopki, testi, dodatnimi analizami in papirologijo, je po poročanju STA dejal notranji minister.