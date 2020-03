Javno življenje v Sloveniji se je ustavilo

Danes od polnoči tako velja prepoved neposredne prodaje blaga in storitev. Med drugim velja za nastanitvene, gostinske, velnes, športno-rekreacijske, kulturne, frizerske in kozmetične storitve. Odprte pa ostajajo prodajalne z živili, lekarne, bencinski servisi, banke, pošte in trafike. Nacionalni inštitut za javno zdravje bo v 24 urah izdal tudi priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v prostoru.

Ustavljen tudi javni promet

Ustavljen je ves javni promet, prepoved velja tudi za prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpenjačami in krožnimi kabinskimi žičnicami. Taksi prevozi bodo še naprej dovoljeni, če bo voznik pred vstopom novega potnika poskrbel za ustrezno razkužitev delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom. Prav tako prepoved ne velja za intervencijske službe in druge nujne službe javnega sektorja.

Zaprte vse vzgojno-izobraževalne ustanove

Spremembo v vsakodnevnem življenju bodo občutili tudi otroci in mladostniki. Danes so vrata do preklica zaprle vse šole, vrtci, pa tudi univerze ter dijaški in študentski domovi. Kljub drugačnim načrtom vlade Marjana Šarca pa je nova vlada Janeza Janše v nedeljo prepovedala kakršnokoli organizirano varstvo otrok. Premier Janša in šolska ministrica Simona Kustec sta ob tem pozvala k medsebojni pomoči pri varstvu na domu.

Za danes je sicer predvidena telekonferenca z vodstvi zdravstvenih domov, minister za delo Janez Cigler Kralj pa je sklical sestanek z vodstvi domov za starejše.