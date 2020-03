Infektologinja Bojana Beović je pred sestankom z direktorji bolnišnic v zvezi z ukrepi za omejevanje širjenja koronavirusa povedala, da vstopne točke spreminjajo v ambulante za obravnavo bolnikov s covid-19. Po njenih besedah je sicer pri treh bolnikih s koronavirusom stanje zelo resno in so resno ogroženi, vsi trije se zdravijo v Ljubljani.

Prisluhnite izjavi Jelka Kacina, uradnega govorca vladnega kriznega štaba:

Vodja strokovne skupine, ki zagotavlja podporo vladnemu kriznemu štabu za zajezitev in obvladovanje epidemije, Bojana Beović je danes pojasnila, da ne potrebujemo več brisov in testiranj vseh kontaktov okuženih. Pač pa je treba bolnika, ki ima sum na bolezen, ki jo povzroča novi koronavirus, torej covid-19, pregledati in se nato odločiti za testiranje, da bodo vedeli, kako ga obravnavati.

Del bolnikov, ki imajo blažje težave, ne bo pregledan

Ob tem je dejala, da del bolnikov niti ne bo pregledan, pač pa bo svoje stanje sporočil po telefonu in se po dogovoru z zdravnikom dogovoril, kako naprej. Del okuženih ima namreč "blažje respiratorne težave, zaradi katerih se tudi sicer ne hodi k zdravniku ali v bolnišnico". V fazi, ko se bolezen širi, kot se, se jim zdi namreč testiranje kontaktov, "ki so lahko danes in jutri še negativni, potem pa pozitivni", trošenje brisov in ljudi po nepotrebnem, je povedala infektologinja.

Na današnjem sestanku z direktorji bolnišnic bodo sicer po njenih besedah spregovorili tudi o pripravi kliničnih poti bolnikov, torej, kako gre bolnik po bolnišnici - kje se testira, kje čaka na potrditev testa in potem, kje je obravnavan.

Po njenih informacijah je osebne varovalne opreme dovolj, glede respiratorjev pa je dejala, da je treba še "identificirati potencialno vse tiste, ki se uporabljajo za kak drug namen".

Število potrjenih okužb se je povzpelo čez 200

V Sloveniji so do 14. ure na okužbo z novim koronavirusom opravili 6156 testov, okužba pa je bila potrjena pri 219 osebah. Največ okuženih je v starostni skupini od 30 do 49 let, in sicer 73. Število moških in žensk, pri katerih je bila potrjena okužba, je skoraj enako.

Sicer se z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa zaustavlja tudi javno življenje v Sloveniji. Vlada je zaprla oziroma omejila vse nenujne storitve, s ponedeljkom se zaustavlja javni potniški promet.

Vlada bo prepovedala tudi neposredno prodajo blaga in storitve. Trgovine z živili, lekarne, banke, pošte in bencinski servisi bodo odprti, možna bosta tudi dostava hrane in izvedba nekaterih storitev na domu. Zaprte bodo šole in vrtci, večina kulturnih ustanov, odpovedani so skoraj vsi dogodki.

