Koronavirus je v Sloveniji terjal prvo smrtno žrtev

V Metliki so prvo okužbo z novim koronavirusom potrdili konec februarja pri zdravniku v tamkajšnjem zdravstvenem domu, ki je imel stike s starostniki in osebjem tamkajšnjega Doma starejših občanov. Prva žrtev koronavirusa v Sloveniji naj bi bil eden od oskrbovancev tega doma.

V metliškem domu starejših okuženih sedem stanovalcev in pet zaposlenih

V domu je sicer z novim koronavirusom okuženih sedem stanovalcev in pet zaposlenih, vse pa premestili v oskrbo na Univerzitetno kliniko Golnik, so danes zapisali v sporočilu za javnost. Svojce okuženih s koronavirusom so o tem takoj obvestili. "Razumemo vašo stisko in željo biti obveščeni o stanju svojih bližnjih, prosimo pa vas, da tudi vi razumete, da trenutno delujemo z zmanjšanim številom kadrov, ki se maksimalno trudijo z oskrbo stanovalcev, in da so klici 'Ali že imate rezultate za mojega ...?' za nas trenutno izredno moteči in nam jemljejo čas," so zapisali.

Do 14. so sicer v Sloveniji na okužbo z novim koronavirusom testirali 5369 oseb, okužba je bila potrjena pri 181 osebah. Nova vlada je ob tem danes sporočila, da bo spremljanje širjenja novega koronavirusa spremenjeno. Ljudi z okužbo dihal, ki ne bodo potrebovali bolnišnične oskrbe, ne bodo več testirali, pač pa bodo stanje ocenjevali na podlagi števila obolelih. Premier Janez Janša je kot najpomembnejši ukrep izpostavil samoizolacijo. Pripravljajo pa tudi nove omejevalne ukrepe.

