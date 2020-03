Janša župane zaprosil za pomoč pri organizaciji varstva otrok

Predsednik vlade Janez Janša je župane pozval, da v okviru občinske uprave ali občinskega štaba za Civilno zaščito nemudoma oblikujejo občinski oziroma mestni center, ki bo usklajeval povpraševanje staršev in ponudbo zdravih prostovoljcev za varovanje otrok na domu vsem, ki jih nujno potrebujejo za delovanje v razmerah epidemije tako na državni kot na lokalni ravni.

NUJNO

Prosim županje in župane slovenskih občin, da se čim prej angažirajo glede pomoči pri organizaciji varstva otrok na domu. Predstojniki zdravstvenih in varstvenih institucij pa naj jim čimprej posredujejo sezname najbolj nujnih potreb. #koronavirus #SBZ pic.twitter.com/pSMbp1uEId — Janez Janša (@JJansaSDS) March 15, 2020

Pri tem je poudaril predvsem iskanje varstva na domu za otroke zdravnikov in medicinskih sester, ki so nepogrešljivi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše ter zavodih za varovance s posebnimi potrebami, pa tudi pomoč za tiste, ki delajo v energetiki, komunikacijskih podjetjih, komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter operativcem v policiji in vojski.

Kot je zapisal, naj župani od vseh institucij v občinah nemudoma zahtevajo sezname njihovih prioritetnih potreb, za najbolj nujne primere varstva pa angažirajo proste kadre iz vrtcev, ki ne bodo več izvajali skupinskega varstva.

V drugi točki pa je predsednik vlade župane pozval, naj preverijo vse načrte in dopolnijo priprave na delovanje uprave in nujnih služb v mestih ali občinah v pogojih, ko je večina javnih institucij zaprtih, ko ni javnega potniškega prometa in ko bi lahko bila delno ali celo pomembno motena tako oskrba kot vrsta drugih dejavnosti.

Opozoril jih je še na upoštevanje potrebnih varnostnih ukrepov v pogojih epidemije, okrepitev možnosti opravljanja dela na domu in na daljavo ter na to, naj pravočasno preko mehanizma civilne zaščite zagotovijo potrebno število kompletov zaščitne opreme za vse, ki bodo možnosti okužbe najbolj izpostavljeni.

Kot predsednik SDS pa je člane in članice stranke, ki so zdravi in imajo čas, pozval, da se javijo kot prostovoljci centrom pri županstvih občin in pomagajo pri varstvu otrok na domu ali pri pomoči starejšim v razmerah, ko nekateri javni servisi ne delujejo.

