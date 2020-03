Konec "kofetkanja": jutri se zapirajo vsi gostinski lokali #video

Odlok o zaprtju gostinskih lokalov za STA potrdili v uradu vlade za komuniciranje, predvidoma bo objavljen popoldne. Gostincem priporočajo, naj ne nabavljajo zalog.

Mnogi gostinci po državi so sicer še pred napovedjo tovrstnih ukrepov začeli javnost obveščati, da zapirajo vrata. V soboto je bilo mogoče na družbenih omrežjih zaslediti oglase lokalov, ki so pred zaprtjem hrano ponujali po znižanih cenah ali kot donacijo pomoči potrebnim.

Ljubljanski župan ni nameraval odrediti zaprtja lokalov

Odredbo o zaprtju gostinskih lokalov in drugih družbenih objektov je že pred napovedjo odloka sprejelo več slovenskih občin, med tistimi, ki takšne odločitve niso načrtovali, pa je bil ljubljanski župan Zoran Janković. Ta je izjavil, da odločitev o zaprtju prepušča lastnikom lokalov ali novi vladi. "Odločitev glede odprtja lokalov pa prepuščam lastnikom. Prepričan sem, da so toliko odgovorni, da bodo svoje lokale zaprli in s tem tudi poskrbeli, da ne bo prihajalo do druženja v zaprtih prostorih," je dejal.

Župan Janković se je zahvalil gostincem, ki so se samoiniciativno odločili svoje obrate v času koronavirusa zapreti. "S tem kažejo skrb za svoje goste in zaposlene," je povedal v posnetku:

Janković se je dotaknil tudi obratovanja živilskih trgovin. "Osebno menim, da morajo trgovine z živili ostati odprte, kajti prebivalci morajo biti preskrbljeni," je povedal in opozoril, da pretirana nabava živilskih izdelkov ni potrebna.