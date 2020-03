Z današnjim dnem je zaradi omejevanja širjenja novega koronavirusa prepovedano zbiranje in gibanje na javnih površinah. Globe za kršitelje bodo okoli 400 evrov. Vladni odlok sicer predvideva nekaj izjem, med njimi so dostop do službe, lekarn in bolnišnic ter do najbližje trgovine z živili. Slovenija medtem čaka na 1,5 milijona zaščitnih mask, ki naj bi jih dobavili do konca tedna.

Vlada je odlok zbiranja na javnih površinah sprejela, saj se številni državljani niso držali priporočil in so spomladanske dneve izkoristili za druženje na prostem.

Z današnjim dnem je tako prepovedano zbiranje in gibanje na javnih površinah. Vladni odlok sicer predvideva nekaj izjem, med njimi so dostop do službe, lekarn in bolnišnic ter do najbližje trgovine z živili. Za družine oz. tiste, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, omejitev na eno osebo ne velja. Globe za kršitelje bodo visoke nekaj čez 400 evrov.

V katerih primerih se bodo posamezniki lahko gibali po javni površini

Kot piše v odloku, so gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeni za:

prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,

dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,

dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

dostop do mest za prodajo hrane za živali,

dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

dostop do storitev za nujne primere,

dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil,

dostop do bencinskih črpalk,

dostop do bank in pošt,

dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,

dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,

dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,

dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Družinski člani tudi v skupini

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru zgoraj navedenih izjem dovoljujejo tudi:

- skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,

- skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Globe za kršitelje bodo do okoli 400 evrov, globe so namreč v zakonu, ki ureja nalezljive bolezni, še vedno napisane v tolarjih in se preračunavajo v evre.

Medtem pa pristojni poskušajo dopolniti zaloge zaščitne opreme. V četrtek je v skladišče civilne zaščite prispelo pol milijona zaščitnih mask, ki jih bodo začeli razdeljevati po terenu, tja, kjer jih najbolj potrebujejo.

Po napovedih ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška pa bodo do konca tedna poskušali realizirati še načrtovano dobavo 1,5 milijona zaščitnih mask tipa FFB2, v začetku naslednjega pa enako število še bolj učinkovitih mask tipa FFP3, piše STA.

Počivalšek računa, da jim bo kljub težavam v logistiki med posameznimi državami uspelo uresničiti zastavljeno, da bodo zaščitno opremo lahko zagotovili tako zdravstvenim delavcem kot v nadaljevanju preostalim javnim službam, ki so v stiku z ljudmi, in gospodarstvu. V podjetjih se sicer tudi sami po svojih močeh oskrbujejo s temi sredstvi, zaščitne maske pa so začeli šivati že v nekaterih zdravstvenih ustanovah.

Od danes v veljavi novi ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije

Za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa z današnjim dnem stopajo v veljavo novi ukrepi vlade.

Slovensko-italijansko mejo je od danes dovoljeno prečkati le še na štirih kontrolnih točkah na cestnih povezavah med Slovenijo in Italijo, in sicer v Vrtojbi, na Fernetičih, Škofijah in v Krvavem Potoku. Medtem ko bodo prve tri odprte ves čas, bo kontrolna točka Krvavi Potok odprta med 5. in 23. uro.

Z namenom zmanjšati koncentracijo kupcev v prodajalnah bodo od danes vse prodajalne z živili odprte vsak dan vsaj od 8. ure in najmanj do 20. ure. Med 8. in 10. uro bodo prednost pri vstopu v trgovini in na blagajni imele ranljive skupine, med drugim invalidi, upokojenci in nosečnice. Ob nedeljah in dela prostih dnevih bodo zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki lahko obratujejo.

Prostore zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter univerz in samostojnih visokošolskih zavodov bo na podlagi odredbe poveljnika Civilne zaščite mogoče porabiti za nastanitev zaposlenih v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, če bo šlo za ukrepe v zvezi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije novega koronavirusa.