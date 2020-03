Slovenija dobila prve maske #video

Ključne informacije o epidemiji koronavirusa.

Ravnokar smo CZ predali 400 tisoč troslojnih mask v vrednosti 250 tisoč €. Prevzeli so tudi 100 tisoč, ki so jih zagotovile SŽ, 300 tisoč, ki prihajajo iz Belgije, pa so tudi že naložene. Intenzivno delamo, tudi prek diplomatskih predstavništev, da jih do konca tedna zagotovimo še več. pic.twitter.com/npZ7RpfXw1