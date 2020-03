Prva žrtev koronavirusa na Hrvaškem - lastnik znane istrske konobe

V sredo je na Hrvaškem odjeknila vest, da je koronavirus pri njih zahteval prvo smrtno žrtev. Umrl je starejši moški v Istri, ki je bil zaradi suma okužbe s koronavirusom v samoizolaciji. Pozneje je predstavnik zavoda za javno zdravstvo v Istri zatrjeval, da verjetno ne gre za smrt zaradi koronavirusa, da je imel pokojnik blažje simptome in ni hotel v bolnišnico.

Test, ki so ga opravili po njegovi smrti, je pokazal, da je bil vendarle pozitiven na koronavirus, poroča Glas Istre in dodaja, da je pokojnik Anton Kernjus - Nino, lastnik konobe Astarea v Brtonigli, gostilne, ki je izjemno priljubljena tudi pri Slovencih.

Sin in snaha umrlega imata drugačno zgodbo

Družina umrlega pa medtem trdi, da je bil potek dogodkov drugačen, kot pravijo oblasti in predstavniki zdravstva. Za časopis Glas Istre sta spregovorila njegova sin in snaha, ki trdita, da je v tem primeru popolnoma odpovedal istrski zdravstveni sistem.

Kot sta povedala, se je Kernjus, "starejši človek, ki pa je bil do pred nekaj dnevi zdrav", začel slabo počutiti v ponedeljek zjutraj. Njihov družinski zdravnik jih je napotil na dežurnega epidemiologa v Umagu, ta pa jim je dejal, naj kakšen dan počakajo in opazujejo, ali se bo bolniku stanje poslabšalo.

Čakanje na test, ki ga ni bilo

To se je tudi zgodilo, takrat pa se je začela kalvarija. Sprva naj bi bolnika na odvzem brisa v Pulj odpeljali reševalci, pa so to čez nekaj ur odpovedali, nato naj bi prišel zdravnik iz Umaga, a je tudi ta poklical, da nima časa in da bo prišel naslednji dan. Ponoči se je bolniku stanje hitro poslabšalo in vse težje je dihal. Ko so prispeli reševalci, je bilo že prepozno, niso ga več mogli oživiti.

Sin in snaha umrlega sta še poudarila, da sta se odločila javno spregovoriti, ker so izjave odgovornih o dogodkih preteklih dni neresnične.

S koronavirusom okužen tudi znani istrski vinar



V Istri so v sredo potrdili pet novih okužb s koronavirusom, dve v Umagu ter po eno v Rovinju, Puli in Vodnjanu. Glas Istre še poroča, da so okužbo s koronavirusom odkrili pri Morenu Coronici, znanem istrskem vinarju, in njegovi ženi. Coronica je pred slabima dvema tednoma pokopal očeta, zdaj zdravstveni delavci iščejo vse, ki so bili na tem pogrebu.

