Od danes veljajo nova pravila za nakupovanje

Za preprečevanje stikov med ljudmi in širjenja novega koronavirusa je vlada uvedla določene spremembe v delovnem času prodajaln, da bi tako zmanjšali koncentracijo kupcev v prodajalnah.

Tako bodo od danes prodajalne z živili lahko odprte vsak dan vsaj od 8. ure in najmanj do 20. ure. Med 8. in 10. uro bodo prednost pri nakupu in vstopu v trgovine imele ranljive skupine, med drugim invalidi, upokojenci in nosečnice. Ob nedeljah in dela prostih dnevih so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki lahko obratujejo.

Manjše število odprtih mejnih prehodov

S polnočjo se je še zmanjšalo število mejnih prehodov, kjer bo mogoče prečkati slovensko-italijansko mejo. Od danes bodo na cestnih povezavah z Italijo delovale le še štiri kontrolne točke, in sicer na mejnih prehodih Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije bodo odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure.

Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji se sicer še naprej povečuje. V sredo do 14. ure so okužbo potrdili pri 286 osebah, opravljenih je bilo 8730 testiranj.