V Sloveniji že več kot 300 okuženih s koronavirusom #video

V Sloveniji je bilo do danes do 14. ure potrjenih 319 okužb z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo 9.860 testiranj. Poleg Ljubljane sta drugi dve večji žarišči izbruha koronavirusa v Šmarju pri Jelšah in Metliki.

Danes smo do 14. ure zabeležili 33 novih primerov okužbe z virusom covid-19. Kot je v današnji izjavi dejal obrambni minister Matej Tonin, je poleg ljubljanske regije največ okuženih še v Šmarju pri Jelšah in Metliki. Minister je ob tem zagotovil, da bodo pristojni poskrbeli za to, da tamkajšnje zdravstvene ustanove v najhitrejšem času dobijo nove komplete zaščitne opreme.

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah se je okužba z novim koronavirusom, potem ko so v sredo potrdili prvi primer pri eni od zaposlenih, do danes razširila že na tri zaposlene in šest stanovalcev. Kot je sporočila direktorica doma, imajo še trije stanovalci povišano telesno temperaturo in tudi zanje predvidevajo, da so okuženi.

Šest bolnikov v kritičnem stanju

Na ljubljanski kliničnem centru trenutno zdravijo 23 bolnikov, ki so okuženi z virusom covid-19, od tega jih je pet v kritičnem stanju in lahko za posledicami okužbe umrejo. Preostalih 18 pacientov se zdravi na navadnem oddelku. Včeraj so na novo sprejeli dve osebi in odpustili štiri. Pacienti so v povprečju stari okoli 60 let.

V mariborskem kliničnem centru pa je zaradi okužbe s koronavirusom hospitaliziranih 13 bolnikov, od tega je en pacient še vedno v intenzivni enoti, a ne potrebuje respiratorja. Preostalih 12 pacientov se zdravi na navadnem oddelku, med njimi eden potrebuje oskrbo s kisikom.

Infektolog: bolezen lahko prizadene vsakogar, tudi mlade

Infektolog Matjaž Jereb je v izrednih poročilih na Planet TV opozoril, da lahko koronavirus prizadene vsakogar, tudi mlade. Kot je dejal Jereb, bolezen covid-19 po zdaj znanih podatkih najbolj ogroža starejše in bolnike, ki imajo tudi druge kronične bolezni. Vendar lahko, kot še opozarja, koronavirus prizadene vsakega posameznika.

Zapleti pri poteku bolezni se lahko zgodijo tudi pri mladih, ki že imajo bolezni, zaradi katerih je okrnjen njihov imunski sistem. "Teoretično se lahko tovrstna okužba zaplete pri vsakem posamezniku," je dejal in poudaril, da morajo navodila pristojnih za ustrezno preventivo upoštevati prav vsi.

Pogovor z infektologom Matjažem Jerebom.