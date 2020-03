V Zrečah zaradi morebitne okužbe s koronavirusom zaprli trgovino

Popoldne so v Zrečah zaradi suma na okužbo z novim koronavirusom ene od zaposlenih zaprli tamkajšnjo Mercatorjevo poslovalnico. Enota nujne medicinske pomoči iz Slovenskih Konjic je okoli 14. ure odšla na intervencijo po klicu zaradi bolečin v prsnem košu, ki jih je spremljala rahlo povišana telesna temperatura in kašelj, so sporočili z občine.

Kot je pojasnil poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Emil Mumel, so reševalci na kraju posredovanja ob zdravstveni obravnavi izvedli tudi prezračevanje prostorov, razkuževanje okolice, ostalemu osebju pa so dali ustrezna navodila. Žensko, ki je bila zaposlena v administraciji trgovine, so prepeljali na zdravljenje, kjer bodo hkrati opravili tudi testiranje na morebitno okužbo s koronavirusom, piše STA.

Če je zaposlena res okužena, bo morala v samoizolacijo

Pacientka sicer neposrednega stika z okuženo osebo ni navajala, prav tako ni bila na potovanju v tujini, vseeno pa so jo obravnavali v skladu s protokolom obravnave bolečine v prsnem košu in protokolom obravnave osebe s sumom na okužbo. Z dogodkom in postopki je bil seznanjen tudi občinski štab civilne zaščite, zreški župan Boris Podvršnik pa je do preklica odredil zaprtje omenjene trgovine.

Zreški gasilci so opravili tudi dekontaminacijo prostora. Če se bo izkazalo, da je zaposlena okužena, bodo stopili v stik z zaposlenimi in jim odredili 14-dnevno samoizolacijo, je še dodal Mumel.

Po uradnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sicer na območju treh občin Dravinjske doline za zdaj beležijo le eno okužbo, in sicer v Vitanju, dva okužena pa so potrdili tudi v konjiškem podjetju Baumüller. Tam so danes ustavili delo, a naj bi se 300 zaposlenih že v četrtek vrnilo na delo. Okužena sicer prihajata iz Kidričevega, poroča STA.