Kacin: Nocoj vsi pričakujte poseben SMS #video

Vlada na današnji dopisni seji med drugim obravnava odlok o omejitvi zbiranja do pet ljudi na javnih površinah. Ukrep bo začel veljati še danes, državljani pa boste o tem obveščeni prek mobilnega sporočila. Uradni govorec vladnega kriznega štaba Jelko Kacin je za Planet povedal, da je zaostrovanje ukrepov zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa v tem trenutku potrebno.

Na vladi napovedujejo vedno ostrejše ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, s katerim je po uradnih podatkih za zdaj okuženih 286 ljudi. Med njimi je tudi nov ukrep o prepovedi zbiranja na javnih površinah. Ta je po vzoru Avstrije omejen do pet oseb.

Prepoved o zbiranju na javnih mestih boste prejeli prek SMS-sporočila

Kot je za oddajo Planet 18 na Planetu povedal uradni govorec vladnega kriznega štaba Jelko Kacin, je odredba o odloku pripravljena in bo začela veljati še danes oziroma takoj po koncu dopisne seje vlade.

Uradni govorec kriznega štaba Jelko Kacin Foto: STA

"Takoj, ko bo seja končana, bo odlok tudi objavljen. Vsi državljani, ki uporabljajo slovenske mobilne telefone, bodo o tem prejeli obvestilo prek mobilnega sporočila," je dejal Kacin. Ob tem je poudaril, da je izjemno pomembno, da nihče izmed mobilnih operaterjev ne zamuja z obvestilom, da si lahko ljudje temu primerno organizirajo svoj vsakdanjik.

Kako bo prepoved videti v praksi in ali bo kršitelje doletela kazen, Kacin ni razkril. Dejal je le, da naj za upoštevanje odloka poskrbijo pristojni na lokalni ravni. "Takšnih stvari ni mogoče upravljati iz Ljubljane. Lokalne oblasti so tiste, ki lahko storijo največ za preprečevanje širjenja virusa," je povedal Kacin in poudaril, da je v teh časih bolje sprejeti kakšen ukrep preveč kot premalo.

Maske so na poti v Slovenijo

Na vprašanje, kakšen je trenutni položaj z blagovnimi rezervami in dobavo 1,5 milijona zaščitnih mask, je Kacin odgovoril, da v tem trenutku transport s tremi milijoni mask potuje proti skladišču Roje. Na vprašanje, ali bo ta količina mask zadostovala za trenutne potrebe Slovenije, je odgovoril, da bo količina zaščitne opreme zadostovala zgolj za pokrivanje prioritet.

"Najbolj nujno je, da zadostno število mask zagotovimo bolnišnicam, zdravstvenim ustanovam in domovom starejših občanov. V nadaljevanju bomo nato napolnili skladišča z zaščitnimi sredstvi, kot so različni tipi mask, razkužili in kombinezoni," je pojasnil Kacin.

V Kranju so danes prejeli 200 kompletov zaščitne opreme.

Za Slovence v tujini bo organiziran prevoz

Kacin se je v današnjem pogovoru za oddajo Planet 18 na Planetu dotaknil tudi vračanja slovenskih državljanov, ki so trenutno v tujini. Po oceni uradnega govorca kriznega štaba je teh trenutno več kot 90.

"Danes smo imeli na srečanju vsa veleposlaništva, ki so akreditirana v Sloveniji. Seznanili smo jih z našimi ukrepi," je pojasnil Kacin in dodal, da imajo na mizi že operativne ponudbe, ki ponujajo polete za vrnitev Slovencev v domovino.

Za slovenske državljane, ki so trenutno v tujini, bo poskrbljeno. Foto: Bor Slana

"Zaenkrat smo se odločili za osnovno načelo vzajemnosti. Katerakoli država, ki v Sloveniji pobira svoje državljane, hkrati pripelje naše nazaj," je razložil Kacin. Kot je še dejal, so s pristojnimi v fazi določanja zbirališča, na katerem bodo zbrali vse slovenske državljane, ki so trenutno na območju Azije, Pacifika in Severne Afrike oziroma Magreba. "S Hrvaško se dogovarjamo za morebiten skupen polet, saj bi na tak način najhitreje rešili čim več ljudi," je še dejal Kacin.