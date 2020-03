Prva okužba s koronavirusom na Dobu. Bo vlada izpustila zapornike?

Pri delavcu zunanjega podjetja, ki deluje na območju zapora Dob pri Mirni, je potrjena okužba s koronavirusom, so za 24ur.com potrdili na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Kot pravijo, so takoj povzeli preventivne in zaščitne ukrepe za nekaj zaprtih oseb, ki so bile v stiku z njim. Neuradno je v izolaciji osem obsojencev, proizvodnjo pa so že zaustavili, poroča 24ur.com.

V upravi zapora so pojasnili, da nihče od zaprtih oseb ne kaže znakov okužbe. Zaporno kazen na Dobu trenutno prestaja 600 oseb, za katere skrbi 200 zaposlenih zapora.

Člani parlamentarnega odbora za pravosodje bodo prav danes za potrditev na plenarni seji DZ pripravili predlog zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa. S temi bi obsojencem omogočili enomesečno prekinitev prestajanja zaporne kazni ter predčasen odpust iz zapora.