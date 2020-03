Mobilna bolnišnica pripravljena na sprejem okuženih #foto

Mobilna bolnišnica, ki so jo postavili v ljubljanski vojašnici Edvard Peperka, je pripravljena na sprejem bolnikov. Obrambni minister Matej Tonin je danes ob ogledu prostorov izrazil upanje, da število bolnikov, okuženih z virusom covid-19, ne bo tako naraslo, da bi potrebovali mobilno bolnišnico, in da bi jo lahko uporabili v druge namene.

"Zmogljivost je vzpostavljena in pripravljena na morebitno dodatno povečanje bolnikov. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo in da bomo lahko s preostalimi ukrepi omejili širjenje bolezni, ampak je kljub vsemu bolje, da delujemo preventivno," je povedal Matej Tonin v izjavi po ogledu, piše STA.

Bolnišnico bi lahko potrebovali v roku 14 dni

Po matematičnih izračunih bi lahko sicer ob trenutni hitrosti rasti obolelih mobilno bolnišnico potrebovali v roku 14 dni. Upa pa, da bodo ukrepi, ki jih je sprejela vlada, uspešni in da bomo v Sloveniji zajezili širitev koronavirusa, vse morebitne bolnike pa bi lahko obravnavali v obstoječih zdravstvenih ustanovah.

Foto: STA

Pojasnil je še, da se trenutno preigravajo tudi z možnostmi, v kakšne namene bi lahko uporabili nove zmogljivosti. Med drugim bi lahko mobilno bolnišnico namenili za krvodajalce. V zadnjem obdobju so se namreč ti izogibali zdravstvenih ustanov v strahu pred novim koronavirusom, prostori v vojašnici v Mostah pa bi lahko bili primerna dislocirana enota za tovrstno dejavnost.

Kot sta pojasnila v. d. načelnika generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš in poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, je tako pripadnikom Slovenske vojske kot prostovoljcem civilne zaščite, tabornikom in pripadnikom Rdečega križa Slovenije uspelo v 72 urah postaviti obljubljeno mobilno bolnišnico, poroča STA.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Prostor za 140 bolnikov

Po Glavaševih navedbah je v premični bolnišnici Role 2 prostora za 20 bolnikov, bi pa lahko po potrebi namestili še dodatne postelje na hodnik. Šestan pa je pojasnil, da je v mobilnem stacionariju prostora za 120 ljudi, od tega je 40 mest za težje bolnike. Skupno bi lahko v obeh enotah torej namestili 140 bolnikov.

Foto: STA

Tonin je danes še pojasnil, da je v pripravi drugi sklop ukrepov, o čemer so danes že govorili po seji Sveta za nacionalno varnost. "V tej prvi fazi so ukrepi, ki jih poznate, od omejitve javnega prometa do zaprtja letališč in tako naprej, to je prvi del. Drugi del ukrepov, ki sledi, pa je predvsem namenjen temu, da bomo državljanom lajšali življenje," je povedal. Po njegovih besedah bodo ti predvsem finančne narave, na primer razmišljajo o opustitvi plačil prispevkov za samostojne podjetnike, še navaja STA.