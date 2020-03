Okužena Slovenka: Kot da ti pljuča zaliva voda #video

Slovenko Teo, ki piše blog o izkušnji okužbe z novim koronavirusom, so zaradi težav z dihanjem odpeljali v bolnišnico. "Do danes tudi nisem točno vedela, kaj so mislili tisti, ki so opisovali občutek, da ti pljuča zaliva voda," je zapisala.

Študentki Tei se je stanje v zadnjih dneh poslabšalo. Kot je včeraj zapisala na svojem blogu, sta se ob vročini, bolečinah in težkem dihanju pojavila tudi slabost in boleče oči.

"Tudi nizka vročina je naporna"

"Termometer še vedno pridno ostaja pod 38°C (po večini se giblje okoli 37,5°C), a je v kombinaciji z ostalimi simptomi tudi nizka vročina naporna. Do danes tudi nisem točno vedela, kaj so mislili tisti, ki so opisovali občutek, da ti pljuča zaliva voda. Zdaj to na žalost vem," je zapisala.

Odpeljali so jo v bolnišnico

Kasneje so se težave z dihanjem še stopnjevale, zato je poklicala zdravnico.

"Takoj po koncu pogovora so me klicali iz urgence v Velenju in mi sporočili, da pome prihaja reševalna ekipa, ki me bo odpeljala v bolnišnico. Prišli so iz ZD Celje in dobro zaščiteni gospodični, ki sta bili z mano res neverjetno prijazni, sta mi pomagali v reševalno vozilo," piše Tea.

Odpeljali so jo v bolnišnico Maribor na infekcijski oddelek, kjer so jo takoj peljali v sobo v izolaciji.

"V njej sta dve postelji, na eni je spala gospa, ki je tu drugi dan, pred sobo pa je predsoba, kjer se lahko zdravniki oblečejo v zaščitna oblačila. Reševalki sta se tu poslovili in res sem jima iz srca hvaležna za prijaznost," je zapisala.

Zdravniki so jo naprej pregledali, zdaj čaka na rentgen pljuč.

"Ko so zdravniki zapustili sobo si enostavno nisem mogla več pomagati in po licih so pritekle prve solze. Dobro vem, da je komu drugemu huje. In tudi jaz bi rada čimprej odstopila posteljo nekomu, ki jo bolj potrebuje. Zaenkrat mi pa ne preostane drugega, kot da čakam na nadaljnja navodila, opravili pa bi naj tudi rentgen pluč, ki so pri meni najbolj zaskrbljujoča," je zapisala.

Ostanite doma

Na koncu je še pozvala vse tiste, ki še vedno skačejo okoli po nepotrebnih opravkih, naj ostanejo doma. "Vsi tisti, ki pa ste že doma, vam želim, da tam tudi ostanete, saj se vožnja z rešilnim vozilom sicer mogoče komu sliši razburljiva, ampak bolnišnica pa zagotovo ni zabavna. (Sploh če je bilo rečeno, da bodo opravili samo pregled in te poslali domov, zdaj pa nimaš s sabo ničesar, razen knjige in polnilca za telefon, ki si ga vrgel v torbo zadnjo sekundo.)," je še zapisala.

