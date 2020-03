Najbolj odbita izjava o koronavirusu, kar ste jih slišali. Smeh zagotovljen. #video

"Smrtnost je nizka, a za tistega, ki umre, je smrtnost 100-odstotna." Video: YouTube

"Ne morem verjeti, da se narod, ki je preživel sankcije, bombardiranje in vse mogoče maltretiranje, boji najbolj smešnega virusa v zgodovini človeštva, ki obstaja na Facebooku," je konec februarja trdil srbski pulmolog Branimir Nestorović.

"Ženske pred koronavorusom ščiti estrogen. Imajo zelo blago obliko bolezni in praktično zaradi virusa ne umirajo. Tako da, kar zadeva ženske, greste lahko brez zadržkov po nakupih v Italijo. Slišim, da bodo veliki popusti, glede na to, da živa duša noče zdaj tja," je še dodal.

Tudi Pelemiš si je očitno zaželel pet minut slave

Nesterovićeve bizarne izjave je pred dnevi nadgradil infektolog Mijomir Pelemiš, ki je dejal, da je smrtnost zaradi koronavirusa nizka, a za tiste, ki umrejo, je 100-odstotna.

Srbija zaradi koronavirusa uvedla "policijsko uro"

Srbija je sicer v torek v prizadevanjih za omejitev širjenja novega koronavirusa uvedla dodatne ukrepe, med njimi prepoved gibanja na prostem med 20. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Zapuščanje domov v tem času bo mogoče le s posebnimi dovoljenji in za posebne naloge. Starejšim ljudem pa so prepovedali, da bi sploh zapuščali svoja stanovanja.

Vučić je ukrep utemeljil z dejstvom, da ljudje zvečer običajno organizirajo različne zabave v zaprtih prostorih, kot so rojstnodnevne zabave in druga družinska slavja in srečanja. Na njih se običajno zbere veliko število ljudi, med njimi je tesen stik, vse to pa predstavlja dodatno tveganje za širjenje virusa, poroča STA.