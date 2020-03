Eden največjih zvezdnikov lige NBA pozitiven na novi koronavirus

Durant je eden od četverice košarkarjev Brooklyn Nets, ki so bili pozitivni na virus sars-cov-2 in so zdaj v izolaciji.

"Štirje igralci Brooklyn Nets so bili pozitivni na covid-19. Od četverice ima le eden simptome. Vsi so v izolaciji in pod nadzorom klubskih zdravnikov," so sporočili iz klubskega vodstva.

Poškodovani Durant, ki za mrežice še ni zaigral, odkar je z njimi lani podpisal pogodbo, je potrdil novico za spletno stran The Athletic.

"Bodite pazljivi, pazite nase in upoštevajte karanteno. Skupaj bomo premagali tudi to," je dejal Durant,dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) finala lige NBA.

Zadnja ekipa, s katero so se mrežice pomerile pred prekinitvijo lige zaradi pandemije virusa sars-cov-2, so vodilni v zahodni konferenci, Los Angeles Lakers, ki so 10. marca s 102:104 izgubili proti Brooklynu. Zdaj tudi v taboru jezernikov testirajo igralce, piše STA.