Prvo okužbo s koronavirusom so v torek odkrili tudi v Zahodni Virginiji, s čimer se je virus uradno razširil po vseh 50 zveznih državah ZDA, ki se z njim spopadajo vsaka po svoje brez celovite in enotne nacionalne strategije iz Washingtona. Do torka zvečer je število okužb v ZDA doseglo skoraj šest tisoč primerov, umrlo pa je več kot sto ljudi.

V reviji Science so objavili študijo univerze Columbia, ki na podlagi tega, kar se je dogajalo na Kitajskem po izbruhu koronavirusa decembra lani, ugotavlja, da v ZDA najverjetneje do zdaj še niso odkrili kar 86 odstotkov vseh primerov okužb. Gre za osebe, ki imajo blage simptome in nevede okužbo prenašajo naprej, poroča STA.

Pripravljajo tisoč milijard dolarjev pomoči

Zvezna vlada in kongres v Washingtonu pripravljata zakon za gospodarsko pomoč v višini več kot tisoč milijard dolarjev, predsednik ZDA Donald Trump pa je podprl zamisel, da vsakemu Američanu čim prej pošljejo ček. Finančni minister Steven Mnuchin je dejal, da bo šlo za "znatno vsoto", ni pa navedel točne številke. Dejal je, da milijonarji te pomoči ne bodo dobili, in kongres posvaril, naj ukrepa, sicer ZDA grozi skok stopnje brezposelnosti na 20 odstotkov, navaja STA.

Po dveh mesecih čakanja in prepiranja o tem, ali je izbruh koronavirusa demokratska in medijska zarota proti predsedniku Trumpu, so se v ZDA v zadnjem tednu dni zavedli problema, čeprav celovite enotne strategije še ni. Ponekod na primer zapirajo bare in restavracije, drugje so še odprti, ponekod zapirajo plaže, drugje so odprte, in tako naprej.

Župan New Yorka bi lahko mesto zaprl

Trump je Američanom priporočil, naj se ne zbirajo v skupinah, večjih od deset ljudi, v torek pa je dejal, da si ne želi uvesti nacionalne karantene. Župan mesta New York Bill DeBlasio je v torek meščane opozoril, da lahko v 48 urah ukaže zaprtje mesta, kar je že storil San Francisco, kjer so izhodi na prosto dovoljeni samo za iskanje hrane in zdravniške pomoči, piše STA.

DeBlasio je v torek zvečer dejal, da so samo v mestu odkrili 923 primerov okužbe in deset mrtvih zaradi koronavirusa. Obljubil je, da bodo v četrtek začeli izvajati po pet tisoč testov na dan, kar bodo sprva omejili na bolnišnice in na ogrožene skupine prebivalstva. ZN, ki so v New Yorku, so za zdaj še odprti za diplomate in novinarje, Varnostni svet ZN pa je najmanj do konca tedna odpovedal vsa zasedanja.

Mornarica ima v pripravi obe ladji bolnišnici, da ju pošlje, kamor bo treba

Zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA) je Američane opozorila, naj ne grmadijo hrane, ampak kupujejo sproti toliko, kot potrebujejo za teden dni, ker oskrba ni motena. Nekatere samopostrežne verige v ZDA so začele omejevati število kupcev, ki so lahko naenkrat v trgovini, in določajo posebne ure, ko lahko nakupujejo le starejši.

V prizadevanjih proti koronavirusu v 22 zveznih državah sodeluje narodna garda, mornarica ima v pripravi obe ladji bolnišnici, da ju pošlje, kamor bo treba, vojska pa se je začela pripravljati na namestitev posebnih poljskih ali terenskih bolnišnic. Pentagon prav tako ponuja pet milijonov posebnih mask za dihanje in dva tisoč ventilatorjev ministrstvu za zdravstvo ZDA, ki bo to delilo naprej.

V torek so potekale strankarske volitve predsedniških kandidatov v treh državah, v Ohiu pa jih je guverner v zadnjem trenutku odpovedal. Vodstvo demokratske stranke zvezne države poziva, naj v nadaljevanju kampanje vsem volivcem omogočijo glasovanje po pošti, še piše STA.