Američani na veliko kupujejo orožje in strelivo #foto

Naval na trgovine zaradi pandemije novega koronavirusa v ZDA ne velja le za razkužilna sredstva in toaletni papir, ampak se Američani obilno zalagajo tudi z orožjem in strelivom. Zakonite trgovine z orožjem po ZDA poročajo o dolgih vrstah kupcev.

Prodaja raste tudi na svetovnem spletu. Podjetje Ammo.com poroča o za 68 odstotkov večjem povpraševanju. Orožarska organizacija Nacionalna orožarska zveza (NRA) pozdravlja rast prodaje in se veseli tega, da po orožju povprašujejo tudi demokrati in tisti, ki so ga prej zavračali, poroča STA.

V mestu New York je orožje prepovedano. Izjema so policisti in tisti redki z dovoljenjem, zato ga imajo samo še kriminalci, ki ga kupujejo na črnem trgu.

Trump pri miritvi državljanov ni omenjal orožja

Predsednik ZDA Donald Trump v nedeljo ni posebej omenjal orožja, ko je državljanom svetoval, naj se umirijo in naj ne kupujejo na veliko. "Ni vam treba toliko kupovati. Pomirite se, sprostite se, gre nam odlično in vsega bo kmalu konec," je dejal.

Po izbruhu virusa na Kitajskem konec lanskega leta so se v nakup orožja v ZDA začeli podajati tudi Američani azijskega rodu, ker jih je bilo strah izbruha rasističnega nasilja.

