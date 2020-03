Srbija uvaja policijsko uro

Srbija je v torek v prizadevanjih za omejitev širjenja novega koronavirusa uvedla dodatne ukrepe, med njimi prepoved gibanja na prostem med 20. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Zapuščanje domov v tem času bo mogoče le s posebnimi dovoljenji in za posebne naloge. Starejšim ljudem pa so prepovedali, da bi sploh zapuščali svoja stanovanja. Dodatni ukrepi začenjajo veljati danes ob 10. uri.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ukrep utemeljil z dejstvom, da ljudje zvečer običajno organizirajo različne zabave v zaprtih prostorih, kot so rojstnodnevne zabave in druga družinska slavja in srečanja. Na njih se običajno zbere veliko število ljudi, med njimi je tesen stik, vse to pa predstavlja dodatno tveganje za širjenje virusa, poroča STA.

"Kar zadeva prepoved gibanja med 20. in 5. uro, smo to z lokali delno že rešili. Delno smo rešili tudi povečanje predpisane površine v kvadratnih metrih na človeka, da bi zmanjšali možnost gneče in ogrožanja zdravja prisotnih," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug razložil Vučić. "Želimo, da ljudje ostanejo doma. Da ne hodijo po klubih in zaprtih mestih," je dejal na večerni novinarski konferenci.

Nadzor bosta izvajali policija in vojska

"Policijsko uro" bosta nadzirali policija in vojska. Zadnja bo prevzela tudi nadzor na mejah, pa tudi varovanje 16 migrantskih centrov v državi in tudi varovanje bolnišnic. "Več zdravnikov je že bilo napadenih med to krizo. Zdravstveni delavci se bodo počutili mnogo varneje z oboroženimi vojaki pred vrati," je po poročanju STA dejal Vučić.

To bo, kot je dejal Vučić, za vojake in policiste velik zalogaj. "Vendar pa hočemo zaščititi zdravje in življenja ljudi. Moramo se boriti in dali bomo vse od sebe, tako kot smo med poplavami," je dejal Vučić in izrazil prepričanje, da bo država tudi to krizo prebrodila.

Glede na nova pravila bodo morali vsi starejši od 65 let v mestih in starejši od 70 let na podeželju ostati na svojih domovih ves čas. Oskrbovala jih bo določena mreža trgovin in pomočnikov, poroča STA.

Obeta se ustavitev javnega prometa

Srbska vlada poleg tega načrtuje ustavitev javnega prometa. Avtobusi bi lahko vozili le še delavce v nujnih podjetjih.

Prav tako bodo zaostrili sankcije proti tistim, ki so se vrnili iz tujine, niso pa odšli v 14-dnevno samoizolacijo, kot je predpisano.

Srbija je do zdaj zabeležila 83 okužb s koronavirusom, 18 več v zadnjih 24 urah, je sporočilo srbsko ministrstvo za zdravje. Sedem ljudi je v bolnišnici, vendar nimajo zapletov in njihovo splošno stanje je stabilno. Skupno so v državi do zdaj izvedli 421 testov prisotnosti koronavirusa.