Kitajska naj bi razvila cepivo proti koronavirusu

Po poročanju tujih medijev je kitajsko obrambno ministrstvo v sporočilu za javnost zapisalo, da so na vojaški akademiji medicinskih znanosti v Pekingu uspešno razvili cepivo proti novemu koronavirusu. Po navedbah kitajskih oblasti je cepivo pripravljeno, prav tako so pridobili dovoljenje za testiranje cepiva na ljudeh.

Chinese researchers have successfully finished design, recombination, and production of the novel #coronavirus #vaccine, and the #Covid_19 vaccine was approved for clinical trial on Monday night. pic.twitter.com/ImLx6sNNJB