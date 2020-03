Janša: Končno dobre novice iz EU

Po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije je Janša sporočil naslednje ukrepe EU:

1. EU zapira zunanje meje (razen s Švico, Islandijo, Norveško in Veliko Britanijo).

2. EU uvaja prepoved izvoza kritične medicinske in zaščitne opreme za boj proti novemu koronavirusu izven EU.

3. EU uvaja smernice za sprostitev tovornega prometa na notranjih mejah ter usklajuje predlog izjem ob zapori notranjih meja za osebni promet.

"Usklajevanje in potrditev poteka, v teku je videokonferenca MNZ in MZ držav EU, jutri sledi videokonferenca voditeljev vlad in držav," je sporočil na družbenem omrežju Twitter. To bo druga izredna videokonferenca voditeljev, ki so o ukrepanju proti koronavirusu nazadnje razpravljali minuli torek. Tedaj so obljubili, da bodo storili vse v pomoč evropskemu gospodarstvu.