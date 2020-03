V ZDA začenjajo na prostovoljcih testirati cepivo proti koronavirusu

Ameriški Nacionalni inštitut za zdravje financira testiranje cepiva proti koronavirusu, ki ga začenjajo danes na 45 prostovoljcih v ameriški zvezni državi Washington. V ZDA so doslej uradno našteli več kot 3.000 primerov okužb in več kot 60 smrti, predsednik Donald Trump pa zagotavlja, da bo vse v redu.

V Seattlu bodo testirali cepivo, ki ga je razvilo podjetje Moderna, celoten proces do začetka cepljenj širše javnosti pa bo po sedanjih ocenah trajal najmanj 18 mesecev. Uvodoma gre le za preverjanje stranskih učinkov cepiva, poroča STA.

Donald Trump je imel v nedeljo sestanek z vodstvi velikih ameriških trgovin in je Američanom zagotovil, da ni nobene potrebe za kopičenje zalog. "Ni vam treba toliko kupovati. Počasi, sproščeno. Odlično nam gre in vse bo minilo. Tako dobro nam bo šlo," je dejal Trump, ko so Američani nadaljevali naval na trgovine in se zalagali z vsem mogočim.

Sredstev za dezinfekcijo je že zdavnaj zmanjkalo, zmanjkuje toaletnega papirja, prazniti pa so se začele tudi police s hrano in ne le z makaroni, krompirjem in konzervami. "Direktorji trgovin so me prosili, ali lahko prosim javnost, naj manj kupuje. Nikoli si nisem mislil, da bom to slišal od trgovca. Vsi sodelujejo z zvezno in drugimi vladami, da zagotovijo, da bo hrana skupaj z drugimi potrebščinami na voljo," je po poročanju STA dejal Trump in zagotovil, da ne primanjkuje ničesar.

"Naše preskrbovalne verige so najmogočnejše na svetu. Nobenega pomanjkanja ni, razen da ljudje kupujejo trikrat več, kot potrebujejo. Ni vam treba kupovati v velikih količinah," je dejal predsednik ZDA.

Na Kitajskem 16 novih okužb

Na Kitajskem so od nedelje zabeležili 16 novih okužb z novim koronavirusom in 14 smrtnih primerov. Štiri nove okužbe in vseh 14 smrtnih primerov so zabeležili v provinci Hubei, kjer se je virus decembra lani prvič pojavil. Po podatkih nacionalne komisije za zdravje se je z virusom do zdaj okužilo 80.860 ljudi, 3.213 pa jih je umrlo, navaja STA.

Pri 12 primerih gre za osebe, ki so se okužile v tujini, kar pa so ugotovili šele po prihodu na Kitajsko. V državi so do zdaj zabeležili 123 takšnih "uvoženih" primerov.

Oblasti v Pekingu so v nedeljo sporočile, da morajo od danes v 14-dnevno karanteno vse osebe, ki pridejo iz tujine, s čimer želijo zajeziti uvoz okužb.

V Južni Koreji število novih okužb še naprej pada

V Južni Koreji so zabeležili najmanj novih okužb z novim koronavirusom v skoraj treh tednih. Število novih okužb sicer že nekaj dni upada. Z virusom se je na novo okužilo 74 ljudi, ni pa bilo nobenega smrtnega primera.

Od minulega petka beležijo več ozdravljenih primerov kot novih okužb. V državi se je do zdaj z virusom okužilo skupaj 8.236 ljudi. Žarišče izbruha je mesto Daegu in njegova okolica. V Južni Koreji je novi koronavirus zahteval 75 življenj.

Venezuela uvedla karanteno za sedem od svojih 23 zveznih držav

Predsednik Venezuele Nicolas Maduro, ki ga številne države sveta ne priznavajo kot legitimnega vodjo države, je zaradi koronavirusa v nedeljo odredil popolno karanteno za sedem od skupaj 23 zveznih držav in prestolnico Caracas.

Vse aktivnosti v prizadetih državah in prestolnici se zaustavljajo z izjemo razdeljevanja hrane in zdravstvenih storitev. Maduro je v televizijskem nagovoru državljanom dejal, da ne gre za kolektivni dopust, ampak za kolektivno karanteno, ki zahteva veliko družbene discipline, zato morajo ljudje ostati doma.

Venezuela je do nedelje naštela 17 okuženih s koronavirusom.