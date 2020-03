Koronavirus prvo smrt zahteval tudi na Madžarskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

75-letnika so s pljučnico in znaki okužbe s koronavirusom danes prepeljali v bolnišnico, kjer je kmalu umrl, je sporočilo madžarske vlade povzela STA.

Na Madžarskem je sicer okuženih 32 ljudi, med njimi je 10 tujcev in 22 Madžarov. En bolnik je že okreval. V karanteni je 79 ljudi.

Madžarske oblasti so sicer sredi tedna zaradi novega koronavirusa uvedle izredne razmere in omejile vstop v državo. Na univerzah so že prešli na študij na daljavo, od ponedeljka pa bodo zaprte še vse šole.

Preberite še: