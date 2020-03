Karantena zaradi koronavirusa tudi v Španiji

Španska vlada je v soboto zvečer z odlokom, ki je začel veljati takoj, določila karanteno za celotno državo. Ljudje lahko dom zapustijo, samo če gredo na delo, k zdravniku ali v nabavo nujnih življenjskih potrebščin. Za dva tedna so razglasili tudi izredne razmere. Zaprta je večina trgovin, močno omejen pa je javni potniški promet, piše STA.

Med okuženimi tudi žena španskega premierja

V Španiji je doslej zaradi koronavirusa covid-19 umrlo okoli 200 ljudi, potrdili pa so okoli 6.400 okuženih. Med slednjimi je tudi soproga španskega premierja Pedra Sancheza. 45-letna Maria Begona Gomez se po navedbah Sanchezovega urada počuti dobro. Na testiranju sta bili pozitivni tudi dve španski ministrici.

Koronavirus v Iranu zahteval že več kot 700 življenj



Novi koronavirus je v Iranu zahteval še 113 življenj, kar je največ v enem dnevu. S tem je skupno število smrtnih žrtev naraslo na 724. Okužbo so potrdili pri 13.938 ljudeh, od tega jih je 4590 že okrevalo. Iranske oblasti so ob tem ljudi pozvale, naj ostanejo doma, da bi preprečili širjenje virusa.



Ljudje "morajo odpovedati vsa potovanja in ostati doma, da bi se lahko morda razmere v prihodnjih dneh izboljšale", so povedali na iranskem ministrstvu za zdravje. Iran je poleg Kitajske in Italije ena najhuje prizadetih držav v pandemiji novega koronavirusa. Doslej je ta zahteval 724 smrtnih žrtev. Vse skupaj se je okužilo 13.938 ljudi. "Dobra novica je, da je več kot 4590 ljudi od vseh potrjenih primerov okrevalo" in da so bolniki zapustili bolnišnico, so dodali v Teheranu, poroča STA.