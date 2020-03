Na Kitajskem 20 novih okužb in deset smrti zaradi koronavirusa

Na Kitajskem, kjer se število novih okužb s koronavirusom še naprej zmanjšuje, so danes zabeležili 20 novih primerov okužbe, od tega 16 pri tistih, ki so v državo prispeli iz tujine. Zaradi koronavirusa je umrlo deset ljudi.

Med novimi primeri okužb so jih 16 odkrili pri tistih, ki so na Kitajsko prispeli iz tujine, kar je največ v zadnjem tednu, poroča STA. To pri kitajskih oblasteh zbuja bojazen, da bodo ukrepi, ki so jih uvedli za omejitev širjenja virusa, ogroženi.

Skupno število "uvoženih" okužb v celinski Kitajski je tako naraslo na 111. Kitajske oblasti so zato okrepile nadzor pri tistih, ki prihajajo iz tujine. Peking je sicer že v sredo odredil 14-dnevno karanteno za vse, ki v kitajsko prestolnico prihajajo iz tujine.

V Wuhanu, glavnem mestu province Hubei, kjer je virus decembra izbruhnil, so danes potrdili štiri primere okužb, v sosednjih pokrajinah pa že tretji dan zapored niso zabeležili nobenih novih primerov okužb.

Tudi vse nove primere smrti, povzročene zaradi respiratorne bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, so danes potrdili v Wuhanu.

V celinski Kitajski je od začetka izbruha umrlo 3199 ljudi, skupaj se jih je okužilo 80 tisoč ljudi.

